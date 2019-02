Landmænd vil have flere penge ud af Arla

Arla har sparet sig til stort overskud og betaler over to milliarder kroner tilbage til landmændene. Men mælkebønderne klager stadig over for lave priser.

Han er glad for det ekstraordinære milliardbeløb, som nu tilstrømmer mælkebønderne, men han så hellere, at Arla Foods var i stand til løbende at betale landmændene en højere pris for mælken.

- Behovet er der, for vi opererer med nogle mælkepriser, som ganske få kan leve af, som rigtigt mange overlever på, og som en del dør af. Det er det niveau, vi ligger i, og derfor er der behov for at få flere penge ud til landmændene, siger Kjartan Poulsen.

Og sådan bliver det. Omkring 2,2 milliarder kroner bliver 8. marts overført til bankkontiene hos de mange andelshavere, hvis repræsentantskabet nikker ja på forhånd. Det må betegnes som en formalitet, for landmændene har akut brug for penge.

Derfor tog Jan Toft Nørgaard kort tid inde i sin formandsperiode fat i Arlas topchef, Peder Tuborgh, og bad ham undersøge, om Arla kunne gøre noget særligt for landmændene - nemlig at udbetale hele årets overskud som efterbetaling til landmændene.

På det tidspunkt hærgede tørken over Nordeuropa og ramte mælkebønderne, der ofte er selvforsynende med foder til køerne. Det satte de afsvedne marker en stopper for sidste år.

En sand pengeregn venter de 10.300 landmænd, der spredt over store dele af Nordeuropa er sammen om at eje mejerikoncernen Arla Foods.

Oprindelig var der en plan for Calcium, der rakte over fire år. I 2021-regnskabet skal man have opnået årlige besparelser på tre milliarder kroner, hvoraf hovedparten skal sendes tilbage til landmændene i form af højere mælkepriser.

Det må ikke kaldes et spareprogram, understreger ledelsen. Det er et transformations- og effektiviseringsprogram, og det stak helt af i 2018. På den gode måde. Målet var at hente besparelser på 225 millioner kroner i det første år, men da regnskabet blev gjort op, havde Arla Foods skåret omkostninger væk for 850 millioner kroner.

- Her kan Arla ikke følge med på den udbetalte mælkepris. Det er det helt store problem. I de sidste fem år har vores gennemsnitslandmænd været to millioner kroner bagefter, siger Kjartan Poulsen.

Den helt store konkurrent i Europa er hollandske FrieslandCampina, der kan sammenlignes med Arla, fordi begge leverer et bredt sortiment af mejeriprodukter til markeder over hele verden.

Sløv tidsplan

Herefter var det meningen skridt for skridt at finde bedre måder at arbejde på i de enkelte funktioner. Men den tidsplan viste sig at være for sløv. 2018 kom dårligt fra start med usikkerhed om briternes udtræden af EU, faldende kurs på pundet, en svækket svensk krone og svære markedsforhold for Arla Foods. Det var længe inden, at man kendte til sommerens dyrebare tørke.

- Vi kom i nød i januar og kunne se, at vi ikke leverede en mælkepris, der var høj nok. Så rykker bestyrelsen og ledelsen sammen og siger: Hvad kan vi gøre. Vi bliver enige om, at der findes en hård model, hvor vi går til makronerne. Det beslutter bestyrelsen, at vi skal, husker Jan Toft Nørgaard.

Derfor tændte Peder Tuborgh ild under hele organisationen og gik i gang med at samle besparelser op, hvor det var muligt. Det førte altså til en gevinst, der var næsten fire gange højere end forventet i det første år under Calcium-programmet.

Så stiller ejerne vel spørgsmålet: Burde man ikke være gået i gang med at spare de penge noget før?

- Det vil altid være de lavthængende frugter, man går efter først. Nu begynder arbejdet for alvor, siger Jan Toft Nørgaard.

Besparelserne er hentet ved at digitalisere en række arbejdsgange, som det ikke havde været muligt at gøre for få år siden. Det er også blot tre år siden, at Arla gik væk fra en opdeling, hvor hvert eneste store Arla-land havde en komplet organisation til at løse sine opgaver. Nu arbejdes der på tværs, så en enkelt logistikdirektør har ansvaret for forsyninger og transport i hele koncernen, og det giver nu kontante besparelser.