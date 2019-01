Landbrugsformand: Brexit kan blive et stort bump på vejen

Danske landmænd er vant til bump på vejen. Det kan være bump som den tørke, vi oplevede i sommer, og det kan være bump som lave afregningspriser.

Lige meget hvad, så gør vi vores bedste for, at landingen bliver blød og uden for mange skrammer.

Det samme er mit håb for brexit. For det er en af vores største bekymringer for 2019.

Hvis der ikke findes en aftale mellem Storbritannien og EU inden den 29. marts, kan det blive et af de bump, der vil kunne mærkes flere år frem i dansk landbrug.

Personligt synes jeg, det er trist, at briterne har valgt at forlade EU.

Storbritannien har været en helt naturlig samarbejdspartner og handelspartner for Danmark i årtier, og vores grundidéer er meget ens.

Særligt i fødevareerhvervet har vi altid været tæt forbundne. Storbritannien er det fjerdevigtigste eksportmarked for den danske fødevareklynge med en eksport på 12 milliarder kroner årligt, som skaber 12.000 jobs i Danmark.

Især inden for grisekød og mejerivarer udgør Storbritannien et helt centralt eksportmarked.

EU's indre marked spiller en vigtig rolle i den udvikling og i mange andre aspekter.

Det har givet os fordele, som vi ønsker at opretholde efter brexit. Det drejer sig særligt om toldfri adgang, begrænset grænsekontrol og lige konkurrencevilkår.

På sigt vil briternes exit fra EU betyde, at Storbritannien bliver et tredjeland. Det medfører en række vanskeligheder, som gør det svært for os i fødevareerhvervet at fortsætte en uhindret samhandel med briterne.

Stort set alle fødevarer, som fremover eksporteres til Storbritannien, må på sigt forventes at skulle ledsages af eksportcertifikater af fødevaresikkerhedsmæssige eller dyresundhedsmæssige grunde - og tolddokumenter. Det indebærer, at der er brug for betydeligt større kapacitet i håndtering af eksportdokumenter og toldbehandling.

Og da vores eksport ofte er ferske fødevarer, som af hensyn til holdbarhed ikke kan tåle de store forsinkelser ved grænseovergangene, skal eksportcertifikaterne kunne udstedes hurtigt på alle tider af døgnet.

Derfor glæder jeg mig over, at både styrelser og ministerier allerede nu prioriterer at hyre nye folk, der står klar til at håndtere det store arbejde, der kan vente os.

I landbruget og resten af fødevareerhvervet har vi gradvist indstillet os på, at Storbritannien bliver et lidt mindre vigtigt og måske mere kompliceret marked, og vi har derfor i stigende grad satset på at udvikle nye eksportmarkeder som for eksempel Japan.

Når det er sagt, synes jeg, det er ærgerligt, at briterne ikke i tide har fået øjnene op for det store potentiale i EU.

Heldigvis ser det ikke ud til, at danskerne deler briternes ønske om at forlade EU. I en ny undersøgelse fra Norstat for Landbrug & Fødevarer svarer mere end seks ud af 10 danskere, at Danmark ikke bør forlade EU. Samtidig svarer mere end halvdelen af danskerne, at EU gavner den danske økonomi og giver Europa større international indflydelse.

Brexit vil utvivlsomt skabe uro, men lige nu venter vi spændt på, om Theresa May får opbakning til sin aftale.

Vi har brug for et stærkt EU i en urolig verden. Vi har brug for en god aftale med Storbritannien.