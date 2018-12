Lånelyst hos realkreditinstitutterne er faldende

Appetitten på at gå i banken og bede om et lån til en ny bolig er tilsyneladende faldende. I november har omkring 13 procent færre forladt realkreditinstitutterne med et lånetilbud, der skal finansiere en ny bolig, på hånden.

Det viser nye tal fra brancheorganisationen Finans Danmark.

Opgørelsen er en indikator på, hvordan boligmarkedet har det sammenlignet med tidligere.

- Dagens tal afspejler således også situationen på boligmarkedet, hvor antallet af handler er gået noget ned på landsplan, siger boligøkonom fra BRFkredit Mikkel Høegh i en skriftlig kommentar.

- Tilsvarende har boligpriserne den seneste tid haft tendens til at vende snuden nedad, og det har også betydning for låneaktiviteten.

- Når markedet falder er der flere der er tilbageholdende med at kaste sig ud i et boligkøb.

Han vurderer også, at en del af forklaringen er, at der de seneste år har været mere end almindeligt gang i boligmarkedet.

- Der tegner sig imidlertid ikke et billede af et boligmarked, der er gået helt i stå. Godt nok er der tale om et stort fald i låneaktiviteten til boligkøb, men vi kommer også fra et meget højt niveau, siger Mikkel Høegh.

I november gav bankrådgivere 5884 lånetilbud til køb af nye boliger. Samme måned sidste år blev der stanget 6730 lånetilbud ud.

Dermed følger lånetilbuddene til køb af nye boliger en tendens, der længe har præget mængden af lånetilbud - hvad end det er til nye boliger eller konvertering af nuværende boliglån.

Over de seneste år er mængden af lånetilbud generelt faldet. Målt på årets første ti måneder blev der i 2016 delt 216.000 lånetilbud ud. I år blev der i samme periode tilbudt 36.000 lån.

Lånetilbuddene til en ny bolig udgør omkring en tredjedel af alle lånetilbud, der er givet i november.