Lån & Spar Bank får en stribe påbud af Finanstilsynet

Finanstilsynet har bedt Lån & Spar om at udbygge og overholde sin egen kreditpolitik.

Finanstilsynet har givet en række påbud til Lån & Spar Bank, der blandt andet skal blive bedre til at vurdere risici hos kunder og overholde sin egen politik for at give lån.

Det oplyser Finanstilsynet efter at have været på inspektion i banken i oktober og november sidste år. Her blev en stikprøve af bankens udlån gennemgået.

Lån & Spar har de seneste år været særdeles flittig til at vokse og har haft næsten dobbelt så høj vækst i sine udlån som sammenlignelige banker.

Finanstilsynet slår ned på, at mere end halvdelen af alle nye udlån har været til privatkunder, som viste svaghedstegn.

Det var væsentligt mere, end Lån & Spar selv har oplyst til Finanstilsynet.

Banken har fået påbud om at analysere risiciene samt give korrekt information til tilsynet.

Finanstilsynet har desuden lagt mærke til, at banken i forbindelse med boliglån til kunder i større byer ofte ser bort fra tilsynets anbefalinger om forsigtighed i kreditvurderingen af kunder.

Lån & Spar har desuden fået at vide, at den skal udbygge og præcisere sin kreditpolitik.

Det skal blandt andet sikre, at bestyrelsen bliver orienteret, hvis den bliver overskredet.

Derudover er det kun i mindre omfang, at erhvervskunder skal lægge pant i forbindelse med lån. Det er ellers en bestemmelse i kreditpolitikken.

Lån & Spar tager Finanstilsynets påbud til efterretning. De bliver af banken betegnet som værende af administrativ karakter.

- Finanstilsynet har ved gennemgangen konstateret, at bankens niveau for nedskrivninger ikke giver anledning til kommentarer og dermed ikke skal korrigeres i hverken nedad eller opadgående retning, skriver kommunikationsdirektør Keld Thornæs i en mail.

Han bemærker desuden, at Finanstilsynet ikke havde bemærkninger til bankens solvens - altså hvor polstret banken er.

Finanstilsynets stikprøve bestod af 226 udlån. Det svarer til 4,4 procent af Lån & Spars samlede udlån.