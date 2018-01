LO og DA: For tidligt at evaluere uudnyttet fond

Arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk er alt for hurtige på aftrækkeren, når den vil aflive den såkaldte Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede allerede.

Det mener Arne Grevsen, der er næstformand for LO, som har stået fadder til fonden sammen med Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Den finansieres af alle danske virksomheder og træder til, hvis en udenlandsk lønmodtager ikke får sin overenskomstmæssige løn, mens han eller hun er udstationeret i Danmark.

Der er i alt indbetalt 33 millioner kroner til fonden, som dog ikke har udbetalt én eneste krone endnu.

Det betyder imidlertid ikke, at den er overflødig, siger Arne Grevsen,

- Når der ikke er sket udbetaling fra fonden endnu, så skyldes det, at der er en vis indløbstid.

- Lønnen skal være optjent efter sommeren 2016, der skal være indledt og afsluttet en retssag omkring den udeblevne løn, og virksomhederne skal have undladt at betale i henhold til dommen, siger han.

- Vi ved, at der er sager på vej, og derfor er det et spørgsmål om tid, før der sker udbetaling fra fonden, siger han.

Han har opbakning fra DA, som ifølge chefkonsulent Trine Hougaard også er sikker på, at der på længere sigt bliver brug for fonden.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ser heller ikke nogen grund til at ændre på rammerne omkring fonden.

- Grundlæggende er jeg glad for, at vi sammen med arbejdsmarkedets parter kan sikre ordnede forhold til udstationerede ansatte under hensyn til den danske model.

- Det er selvfølgelig ikke meningen, at pengene skal samle støv, men det er vigtigt at huske, at fonden skal kunne udbetale rigtig store beløb.

- Det viser historien af sager, hvor udstationerede ansatte er blevet snydt for deres løn, siger han.

Senest blev den italienske virksomhed Solesi i december i Arbejdsretten idømt en bod på 14 millioner kroner for ikke at have udbetalt korrekt løn til ansatte, der har arbejdet på en udbygning af det daværende Dong Energys olieterminal i Fredericia.

Det er ATP's bestyrelse, der fastsætter virksomhedernes årlige indbetaling. Den lyder lige nu på 7,20 kroner om året pr. fuldtidsansat.