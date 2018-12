LO-formand: Endnu et dårligt år for arbejdsmiljøet i Danmark

Forhandlingerne om finansloven forløb i år let og smertefrit. Regeringen og Dansk Folkeparti kunne nemlig hurtigt blive enige om, at kriminelle og afviste asylansøgere hører til på en øde ø, og at billigere afgifter på lystbåde og luksussommerhuse er det, som vores fælles penge skal bruges på næste år.

Omvendt kunne der - heller ikke i år - findes penge til at øge kontrollen med arbejdsmiljøet i Danmark. Heller ikke, selv om de fleste politikere efterhånden har erkendt, at det går den helt forkerte vej med arbejdsmiljøet.

Andelen af både psykisk og fysisk overbelastede lønmodtagere er steget markant siden 2012, og der anmeldes stadig flere end 40.000 arbejdsulykker i Danmark om året.

De seneste 10 år er bevillingen til Arbejdstilsynet alligevel beskåret med mere end 180 millioner kroner. Det betyder, at der i dag er 300 færre medarbejdere til at føre tilsyn med, at arbejdsmiljøloven overholdes. Jeg må bare sige, at det er en helt forkert prioritering, som forringer muligheden for at forebygge fysisk og psykisk nedslidning af de danske lønmodtagere.

At spare på Arbejdstilsynet i en periode, hvor politikerne samtidig beder danskerne om at arbejde længere, er både et uklogt træk og et helt forkert signal at sende.

Allerede i dag nedslides mange ufaglærte og faglærte lønmodtagere i en alt for tidlig alder, og mange af dem, som med nød og næppe holder til pensionsalderen, døjer med smerter og funktionsbesvær. Set i det lys er det uforskammet at bede danskerne om at arbejde længere uden samtidig at gøre en seriøs indsats for, at de ikke slider sig selv op. Vi er som samfund nødt til at forholde os til, at arbejdsmiljøet i nogle brancher simpelthen er så hårdt i dag, at kun de færreste kan holde til det i 40 år eller mere.

Jeg savner en klar politisk anerkendelse af, at det er arbejdsmiljøet - og ikke de nedslidte lønmodtagere - den er gal med på det danske arbejdsmarked. Første skridt kunne være at bevillige tilstrækkeligt med penge til at forebygge nedslidning og at sikre værdige tilbagetrækningsmuligheder for de lønmodtagere, som ikke kan holde til pensionsalderen.

Hvis danskerne i fremtiden skal kunne arbejde længere, skal der helt andre boller på suppen. Der skal investeres i udvikling af tekniske hjælpemidler, arbejdsmiljørådgivning til mindre virksomheder og et Arbejdstilsyn, som har ressourcer til at føre et ordentligt tilsyn med arbejdsmiljøet på de danske virksomheder. For det er nu bare engang sådan med love, at de virker bedst, når der føres tilsyn med, at de overholdes. Det gælder også arbejdsmiljøloven.

Vi ved, at et stærkt Arbejdstilsyn ikke kun sikrer påbud og bøder til de virksomheder, som blæser på loven og medarbejdernes sikkerhed. Et stærkt Arbejdstilsyn inspirerer og motiverer også de mange pligtopfyldende virksomheder til at gøre en ekstra indsats for at skabe et godt arbejdsmiljøet og forebygge nedslidning. Det har vi i dén grad brug for.

Desværre koster det penge at skabe et arbejdsmiljø, hvor selv lønmodtagere i de mest belastende job kan holde til at arbejde til pensionsalderen. Jeg kan ikke afvise, at en investering i et sikkert og sundt arbejdsmiljø vil betyde, at el-regningerne i luksussommerhusene igen kommer til at stige. Det er selvfølgelig trist. På den anden side, er der måske ikke en helt dårlig idé at investere en lille smule mere i de mennesker, som hver dag holder vores samfund kørende?