Kurator om flykonkurs: Der er bemærkelsesværdigt få kontanter tilbage i konkursboet

Selv om arbejdet langtfra er afsluttet, kan kuratorerne konstatere, at der ligger usædvanligt få mønter på kistebunden i det konkursramte selskab. Det fortæller advokat og partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Morten Hans Jakobsen på vegne af sig selv og de to øvrige kuratorer, Finn Lynge Jepsen fra Elman og Henrik Sjørslev fra DLP Piper.

Konkurs: Siden flyselskabet Primera Air gik konkurs forrige mandag, har tre kuratorer arbejdet på højtryk for at danne sig et overblik over konkursboet.

Mange kreditorer

Lige nu er kuratellet i gang med at danne sig et overblik over konkursboets samlede aktiver, og der er åbent for, at kreditorer kan anmelde deres krav.

- Der er mange flere kreditorer end aktiver. Der er ret stor gæld, men pengekassen er slunken, og der er meget få aktiver, siger Morten Hans Jakobsen og fortæller, at kreditorerne tæller passagerer, der har krav på kompensation.

Hvor mange kreditorer der er tale om, ved han endnu ikke.

Foruden de få kontanter i banken tæller aktiverne ifølge Morten Hans Jakobsen nogle reservedele. Dog mener visse leverandører, at de ejer nogle af reservedelene.

- Derfor er vi stadig i gang med at danne os et endeligt overblik over butikken. Om alt er forløbet, som det skal, ved vi ikke noget om endnu, siger Morten Hans Jakobsen.

Ifølge administrerende direktør i Bravo Tours Peder Hornshøj, der også er bestyrelsesmedlem i Primera Air, har flyselskabet brugt mange penge på at lease fly, fordi selskabets nye Airbus-fly ikke blev leveret til tiden.

- Det er det, der har kostet alle pengene. Som jeg forstår det, har det været meget, meget dyre løsninger, som man åbenbart ikke har haft råd til, siger han.

Avisen Danmark har forsøgt at få fat i Primera Airs ejer og bestyrelsesformand, Andri Mar Ingolfsson, for at få en kommentar. Det har ikke været muligt.