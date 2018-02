Kraftig vækst på vej: Middelfart-firma vil rense de beskidte byer

- Der kommer hele tiden skrappere krav til udstødningen i de forskellige lande. Det betyder, at lastbilfabrikkerne må købe flere og bedre systemer til de nye biler - og at der kommer et kæmpe-marked for reservedele, når de skal udskiftes. Desuden stiger prisen på hvert enkelt system kraftigt, fordi det skal kunne meget mere, siger Torben Dinesen, der er direktør og medejer af Dinex.

Der er masser af beskidt luft i verdens byer - og for Dinex i Middelfart er der masser af penge i at rense luften.

Lukkede fabrik i Danmark

Miljøkravene til lastbiler er blevet ganske stramme i USA og Europa, og de overføres typisk til for eksempel Kina med otte-ti års forsinkelse, så markedet for katalysatorer, partikelfiltre og lignende stiger kraftigt.

Dinex regner med at fordoble sin omsætning fra 2017 til 2020, hvor den vil nå to milliarder kroner. Det skyldes del, at der bliver solgt flere systemer og dels at prisen på hvert enkelt eksemplar stiger kraftigt. De systemer, der kan leve op til den nuværende Euro 5-norm, koster for eksempel 10 gange så meget, som dem, der passede til Euro 3-normen, der var i kraft så sent som i 2009.

Middelfart-koncernen regner desuden med at få en større bid af det store amerikanske marked.

Dinex leverede dårlige regnskaber for 2014 og 2015, men direktøren vil ikke kalde det en krise:

- Vi brugte mange penge på at lukke fabrikker i Danmark og Tyskland, men skete for at gøre os til en sundere virksomhed, der bedre kunne udnytte den medvind, som vi allerede havde, siger Torben Dinesen.