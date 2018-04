Kommunale forhandlere møder ind med forsigtig optimisme

Deadline for at nå forlig for de offentlige overenskomster nærmer sig hastigt.

1. maj skal forligsmanden Mette Christensen have forhandlet forlig eller erklære sammenbrud, og det betyder stor mødeaktivitet i Forligsinstitutionen.

Parterne på det kommunale og statslige område forlod Forligsen ved midnatstid onsdag, og torsdag mødes de igen - dog først klokken 15.00.

Inden da møder repræsentanter for de to områder ind ved titiden for at bearbejde nogle af de tal, der kom på bordet onsdag.

Men topforhandlerne vil først være at finde i eftermiddag klokken 15, oplyser Forligsinstitutionen.

Det var en "forsigtigt optimistisk" Michael Ziegler, topforhandler for de kommunale arbejdsgivere, der forlod forhandlingerne sent onsdag.

Ligesom Anders Bondo Christensen, der er formand for Forhandlingsfællesskabet på den kommunale side og for Danmarks Lærerforening, mente, at der havde været fremskridt i forhandlingerne.

- Der er nogle gange, hvor jeg er gået ud herfra, hvor jeg har tænkt, at der spildte vi rigtig mange timer. Sådan synes jeg ikke, det har været i dag, sagde han onsdag aften.

Fremgangen på det kommunale område kom, efter at der natten til onsdag blev lavet en delaftale på det regionale område for LO-forbundene og socialrådgiverne.

Men spørgsmålet om lærernes arbejdstid er forsat en stor knast på det kommunale område, hvilket vanskeliggør en aftale.

Også på det statslige område, er knasterne store.

Det var da heller ikke en specielt optimistisk Sophie Løhde (V), innovationsminister og chefforhandler for arbejdsgiverne på det statslige område, der som den første forlod Forligsinstitutionen onsdag aften.

- Det ser fortsat svært ud. Men det er ikke sådan, at vi har været i de store forhandlinger på statens område i dag, sagde hun onsdag.