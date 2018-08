Kødkoncern skruer op for svinekød uden brug af antibiotika

Danish Crown forudser, at aftale med Netto kan blive gennembrud for antibiotikafrit svinekød på hjemmemarked.

Danish Crown skruer nu markant op for produktionen af svinekød fra svin, der er opdrættet uden brug af antibiotika.

En ny aftale med discountkæden Netto betyder, at kødkoncernen fremover skal levere antibiotikafrit svinekød til 500 butikker.

- Vi er i dag oppe og slagte 6000 grise om ugen, der er opdrættet uden antibiotika. Det er til sammenligning det dobbelte af vores økologiske produktion.

- Og hvis forbrugerinteressen er der, så kommer vi til at udvide endnu mere. Og det kan også lade sig gøre, siger direktør Jais Valeur, Danish Crown.

De senere år har svineproducenterne fået en del øretæver for brugen af antibiotika i produktionen.

Problemet er, at brugen af antibiotika øger risikoen for at skabe multiresistente bakterier hos mennesker.

Det kan betyde, at syge ikke kan behandles med traditionelle former for antibiotika på sygehusene.

For Danish Crown begyndte produktionen af antibiotikafrie svin i 2015 med et forsøg på Bornholm.

- Siden er det vokset, og i dag har vi 40 leverandører af de her grise, fortæller Jais Valeur.

Hidtil er det antibiotikafrie svinekød primært blevet afsat på det amerikanske marked.

Jais Valeur håber, at aftalen med Netto kan blive konceptets gennembrud på det danske marked.

Han mærker klart en tendens til, at forbrugerne interesserer sig mere for, hvad de putter i munden.

- Jeg er sikker på, at med den debat om kød og dets rolle i hverdagen, som vi oplever, så vil forbrugerne stille større og større krav til os som producenter.

Hvis efterspørgslen er tilstrækkelig stor, er Danish Crown klar til at skalere op.

- Vi har en venteliste af landmænd, der gerne vil producere, siger direktøren.

Hos Salling Group, der ejer Netto, ser direktør Per Bank store perspektiver i aftalen med Danish Crown.

- Vi ser det som en investering i folkesundheden, at vi sammen med Danish Crown og via vores kæder kan være med til at drive udviklingen mod et reduceret antibiotikaforbrug, siger Per Bank.

Netto lover, at priserne på koteletter, medister og hakket svinekød ikke kommer til at stige, selv om kødet nu produceres uden antibiotika.