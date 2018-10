Københavns Kommune undersøger Danske Bank-exit efter hvidvask

På Twitter skriver overborgmester Frank Jensen (S), at mulighederne for at opsige med Danske Bank undersøges.

Københavns Kommune undersøger mulighederne for at opsige samarbejdet med Danske Bank efter sagen om hvidvask i Estland. Det skriver overborgmester Frank Jensen (S) på Twitter.

- Vi er ved at undersøge de juridiske muligheder for at opsige samarbejdet med Danske Bank - hvidvask af penge er uacceptabelt, skrev han på det sociale medie sent onsdag aften.

Frank Jensen ønsker torsdag ikke at kommentere yderligere.

Socialdemokratiets gruppeformand i kommunen, Lars Weiss, der sidder i økonomiudvalget, fortæller, at beslutningen blev truffet tirsdag i udvalget.

- Vi har en politik i kommunen om, at vi ikke vil arbejde sammen med virksomheder, som laver - eller hjælper andre til - skatteunddragelse, fortæller han.

Forvaltningen er derfor blevet sat i gang med at undersøge, om København kan stoppe sit engagement i Danske Bank - eller formindske det - hvis banken vedkender sig en bøde for medvirken til skatteunddragelse.

Weiss forventer, at undersøgelsen er færdig inden for en måneds tid.

- Derefter skal vi afvente, om Danske Bank vedkender at have medvirket, eller om de bliver dømt for medvirken til hvidvask, forklarer han.

Det er et bredt flertal, som har igangsat undersøgelsen - Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale, SF og DF.

De Konservative og Venstre stemte imod. Liberal Alliance er ikke repræsenteret i økonomiudvalget.

Gruppeformand Jakob Næsager fra De Konservative fortæller, at partiets nej skyldes, at der allerede ligger en undersøgelse af spørgsmålet fra staten.

Derudover vil det koste penge at opsige aftalen med Danske Bank, som er vundet ved et udbud.

- Hvis vi bryder sådan en aftale, så skal kommunen betale en bod. Vi synes ikke, vi skal påføre skatteyderne flere udgifter.

- Derfor vil vi forholde os til at se på, hvilken bank vi skal gøre brug af, næste gang det sendes i udbud, siger Næsager.

54 af landets 98 kommuner gør ifølge ulandsorganisationen Oxfam Ibis brug af Danske Bank. Flere af disse overvejer at droppe banken efter hvidvasksagen, blandt andet Odsherred.

Struer Kommune er en af de kommuner, som har besluttet at beholde banken.

I forbindelse med kommende udbud skal der dog arbejdes mere offensivt med etiske retningslinjer, har borgmester Niels Viggo Lynghøj tidligere fortalt Ritzau.