Klumme. Her finder du din fremtidige kæreste

Foråret banker på døren om under en uge. Foråret er forelskelsernes tid. Jeg er heldigvis allerede håbløst forelsket i min kone, men derfor kan det jo alligevel rent analytisk være sjovt at forholde sig til, hvad der skal til for, at man finder en kæreste og måske fremtidig ægtefælle.

De seneste år har der været adskillige matching programmer i tv. Det kendteste er nok "Gift ved første blik", men der har også været andre. En helt basal forudsætning for en forelskelse er dog, at man møder hinanden. Det kan enten være via dating-apps, nede i supermarkedet eller på bunden af den sidste fadøl - inden man troede, at man skulle hjem i seng. Jeg mødte min kone til en firmafest i Bella Centeret, resten er historie, som man siger.

Hvis man skal finde en kæreste, er det ikke ligegyldigt, hvor man leder. Det er naturligvis heller ikke ligegyldigt, om man leder efter en mand eller en kvinde. Man kan starte med at konstatere, at det kan være svært at skulle finde en ung kvinde. Der er simpelthen bare flere unge mænd end kvinder i Danmark.

Indtil vi når i slutningen af 50'erne, er der på landsplan en overvægt af mænd. I alderen 20-29 år er der 16.200 flere mænd end kvinder. Til gengæld er der massivt flere ældre kvinder end mænd - hvilket gør, at der samlet set er 28.000 flere kvinder end mænd.

Det er dog ikke kun et spørgsmål om, hvor mange der er, det er også et spørgsmål om, hvor de er. Der er meget stor forskel på, hvor mange kvinder henholdsvis mænd, der bor i de forskellige kommuner - særligt hvis man fokuserer på en bestemt aldersklasse.

Er man på udkig efter en sød ung pige i kommuner som Ærø, Norddjurs, Lemvig eller Vesthimmerland, har man lidt af en udfordring - og i hvert fald en masse konkurrence. I de fire kommuner er der en klar overvægt af mænd i alderen 20-29 år. På Ærø bor der faktisk næsten dobbelt så mange mænd som kvinder i den aldersklasse. Antalsmæssigt er den største overvægt af mænd at finde i Aalborg. Her er der 2500 flere mænd end kvinder i alderen 20-29 år. Så hvis man synes, at det er svært at finde en sød ung singlepige i Jomfru Ane Gade, er der altså en grund. Men det gælder ikke kun Aalborg, i både Horsens, Svendborg og Esbjerg er der 700 eller flere mænd i overskud i alderen 20-29 år.

Generelt er der en overvægt af unge mænd i landkommunerne. Det hænger sammen med, at unge kvinder generelt uddannes bedre end unge mænd. Når de unge kvinder uddannes, flytter de ofte mod storbyerne, mens mændene i højere grad bliver hængende.

Trods generel overvægt af unge mænd, er der fem kommuner, hvor der er flere unge kvinder end mænd. Det er Aarhus, Vallensbæk, Gentofte, Frederiksberg og så i selve København. I København er der 10.300 flere unge kvinder end mænd. Så unge mænd, det er i København, I skal lede!

Nu er det jo ikke forbeholdt unge at blive forelsket. Det kan man blive hele livet, heldigvis. Og hvor det var udfordrende at være ung mand, er det faktisk sværere at være en ældre single-kvinde, hvis man ellers er heteroseksuel og ønsker en kæreste. Der er eksempelvis dobbelt så mange 90-årige kvinder end mænd på landsplan. Vi mænd er på mange områder lidt sølle, og vi er simpelthen ikke langtidsholdbare.

Ærø var som nævnt den kommune, hvor de unge mænd relativt set var mest i overtal. Men kigger vi på de 60-70-årige, er der faktisk flere kvinder end mænd på Ærø. Så alt kommer til den, der venter. Forudsat at man overlever ventetiden. På Frederiksberg er det til gengæld meget svært at finde en mand, når vi kigger på de ældre.

Der er ikke noget mere skønt end at være forelsket, så hvis befolkningssammensætningen er lidt skæv, der hvor man bor, kan man jo glæde sig over, at Danmark jo ikke er et stort land, så unge kvinder, hvad med et weekendophold på Ærø eller i Aalborg? Og unge mænd, Århus og København er ikke længere væk end som så! Nyd foråret - når det kommer.