Kasi-Jespers nye smykkekæde lukker butikker på stribe

Jesper "Kasi" Nielsen, der blandt andet er kendt for at skabe en formue på og siden blive købt ud af Pandora med et kæmpe slagsmål med skat og selskabet til følge, har modvind i Tyskland med sin nye kæde, Amazing Jewelry.

Det skriver Berlingske Business.

På trods af at Jesper Nielsen har signaleret kraftigt vækst i kæden, er 12 butikker i Tyskland lukket, og det tyske datterselskab er erklæret konkurs.

- Vi har valgt at lukke 12 butikker i alt. Vi vil have ryddet op, så vi kun har dem, der fungerer. Vi vil ikke have butikker, der ikke er lønsomme.

- Det går stærkt med at åbne butikker, og vi kommer til at ramme forkert. Vi har ikke ramt de rigtige lokationer, og vi har ikke fundet det rigtige personale. Særligt i den nordlige del af Europa er det at skaffe kvalificeret personale en stor udfordring, siger Jesper Nielsen til Business.

Ifølge Berlingske bliver Jesper Nielsen og Amazing Jewelry kritiseret af tidligere ansatte, der føler sig dårligt behandlet, når han promoverer vækst og butiksåbninger på sociale medier, og de selv bliver fyret.

- Sådan er business. Jeg kan jo ikke bare stoppe med at åbne butikker, fordi vi lukker en i Bielefeld. Så skal man ikke være i den her branche, siger Jesper Nielsen til Berlingske Business.

Lukninger i Tyskland og konkursen for det lokale selskab har ikke betydning for Amazing Jewelry, forklarer Jesper Nielsen til avisen. Det skyldes, at moderselskabet ligger Schweiz.

Jesper Nielsen skabte en større formue på at have rettighederne til at sælge Pandora-smykker på de tyske marked. Selskabet købte ham ud for et trecifret millionbeløb.

Men efterfølgende har Pandora og Jesper Nielsen ligget i et kæmpe slagsmål, der er endt i et retsopgør, om, hvad Pandora skylder ham.

Samtidig har han haft en lang række opgør med Skat, der blandt andet omhandlede hans sponsorater af Brøndby IF og håndboldklubben AG København.

I 2013 stiftede han Amazing Jewelry.