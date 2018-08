Det kendte og ikoniske bilmærke Aston Martin vil børsnoteres på Londons børs til en værdiansættelse på fem milliarder pund - 41 milliarder kroner.

Det skriver The Guardian.

- Aston Martin er blevet transformeret til et luksusselskab, der er fokuseret på at skabe verdens smukkeste højtydende biler, siger administrerende direktør Andy Palmer ifølge CNN Money ifølge den planlagte børsnotering.

- Denne transformation har drevet en betydelig vækst i omsætningen, antal producerede biler og profitabilitet.

The Guardian fortæller, at Aston Martin satser på at øge produktionen af biler til 14.000 om året, i takt med at efterspørgslen fra rige bilentusiaster i blandt andet Asien stiger.

Sidste år producerede Aston Martin 5098 biler, der højeste antal i et lille årti.

Samtidigt vente Aston Martin et milliardunderskud i 2016 til et overskud på 87 millioner pund før skat.

Børsnoteringen, der bliver præsenteret nærmere til september, bliver set som en test på markedets villighed til at investere i britiske selskaber op til Brexit i marts 2019.

Aston Martin blev grundlagt i 1913, og udviklingen tog for alvorlig fart efter 1. Verdenskrig. Op igennem 20'erne lavede Aston Martin i høj grad racerbiler, mens fokus i mindre grad var på biler til almindelige mennesker.

Efter 2. Verdenskrig begyndte Aston Martin at slå igennem med sin DB-serie, der toppede med den ikoniske DB5.

Selskabets biler er måske bedst kendt for at være en af den fiktive spion James Bonds yndlingsbiler.

Aston Martin har været med i 12 James Bond-film startende i "Goldfinger" med Sean Connery i hovedrollen. Den Aston Martin DB5 er senere blevet solgt på auktion for et tocifret millionbeløb.

I de seneste fire James Bond-film er Aston Martin kommet tilbage i hvad, der bliver set som en tilbagevenden til rødderne for filmserien.