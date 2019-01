Investorer sælger Ørsted-aktier efter stop af Radius-salg

Energiselskabet Ørsted fik søndag slukket planerne om at sælge elforretningen Radius fra og hæve et milliardbeløb, der skulle investeres i nye projekter.

Den udvikling får mandag morgen nogle aktiehandlere til at nedjustere, hvor meget de synes, en aktie i Ørsted er værd.

Majoritetsaktionæren i Ørsted, den danske stat, oplyste søndag gennem Finansministeriet, at den ikke længere støttede salget. Det var resultatet af et politisk flertal havde trukket stikket til salget.

Det var ventet, at beslutningen ville gøre ondt på Ørsted-aktien. Efter en lille times handel har Ørsted tabt omkring tre procent i markedsværdi.

Dermed er faldet også mindre, end det på forhånd var frygtet fra analytikere.

Sydbanks senioranalytiker Morten Imsgard, der blandt andet har øje på Ørsted-aktien, vurderede fra morgenstunden, at aktien kunne falde med op til fem procent.

Han kaldte blandt andet nyheden søndag for et wake-up call for investorer, der havde glemt, at den danske stat ejer halvdelen af Ørsted-aktierne. Dermed kan en politisk aktør træffe beslutninger, der er afgørende for Ørsteds fremtid.

Det var Socialdemokratiet og SF, der søndag sluttede sig til Enhedslistens og Dansk Folkepartis modstand mod salget. Dermed var et flertal i Folketinget imod.

Siden sommeren 2018 har Ørsted arbejdet på at sælge Radius og dets over en million elkunder. Det skulle give milliarder i kassen til investeringer i havvindmøller.

Ifølge Morten Imsgard kommer det stoppede salg til at betyde, at Ørsted må skrue ned for sin satsning på havvind.

- Det kan Ørsted også godt leve med, og det var en meget ambitiøs plan, så selvfølgelig kan de investere lidt mindre, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.

- Jeg tror, at pointen var, at der er så mange muligheder inden for havvind, så jo mere kapital man kan få frigjort til at investere i den industri, des bedre.