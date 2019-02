Ovenpå regnskabet for 2018 og en milliardstor spareplan har investorer fornyet tro på Pandora.

Efter investorerne på Københavns Fondsbørs tirsdag morgen har haft mulighed for at se Pandoras helårsregnskab - og ikke mindst selskabets slankekur for næste år - igennem, er smykkevirksomhedens aktiekurs gået i vejret.

30 minutter efter handlen på Fondsbørsen blev sluppet løs er Pandora blevet omkring fire milliarder kroner mere værd, end da handlen lukkede mandag. Kursen på en Pandora-aktie er steget med omkring 13 procent.

Dermed er Pandoras markedsværdi omkring 35 milliarder.

Det er dog kun et plaster på såret efter en styrtblødning på aktiemarkedet i 2018.

Selv med tirsdagens stigning er Pandoras markedsværdi på aktiemarkedet faldet med omkring 39 milliarder kroner siden kalenderen for første gang skrev 2018.

Regnskabet indeholdt overraskende gode salgstal for den sidste del af 2018. Stemningen var ellers i bund, da smykkevirksomheden i november nedjusterede for anden gang på tre måneder.

Forventningerne til 2019 er selv med regnskabet for 2018 in mente ikke særligt lyse. Pandora forventer selv at sælge mindre i år end sidste år.

Regnskabet indeholder dog en plan for at øge indtægtssiden på langt sigt. Den plan indeholder også besparelser for milliarder af kroner.

I alt skal der spares 1,2 milliarder kroner. Det skal løslade 500 millioner kroner til at investere i projekter, der skal kaste nye indtægter af sig.

Det er tilsyneladende den plan, der får en god modtagelse på aktiemarkedet.

Ifølge aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen kæmper Pandora med kundernes forventninger om billige smykker.

- Forbrugerne har været vant til, at de på nogle tidspunkter af året har kunnet gå ned i deres lokale Pandora-butik og købe smykker på tilbud, siger han.