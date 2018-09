Interview: Google fylder 20 år og prøver at opføre sig pænt

Søgemaskinen fejrer sin 20-års fødselsdag, men festen holdes i skyggen af rekordstore EU-bøder, kampen mod falske nyheder og konstant kritik for at gemme data om os alle sammen. Avisen Danmark har mødt Googles europæiske topchef Matt Brittin.

Men Google er undervejs blevet et af verdens mest værdifulde selskaber, og moderselskabet Alphabet omsatte sidste år for over 700 milliarder kroner. Overskuddet var på mere end 80 milliarder kroner.

- Sloganet opstod af sig selv i de tidlige dage, men budskabet er vigtigt. Grundlæggernes vision var at organisere information i verden, gøre det tilgængeligt og brugbart for alle, rige og fattige og uanset, om du ser indholdet på dyr eller billig teknologi, siger Matt Brittin.

- Det er en del af mit job at engagere mig i den debat, og vi skal undgå, at teknologi er noget, som nørder taler om som nørder, mens politikere taler som politikere. Vi har brug for en dialog i øjenhøjde med borgerne, siger Matt Brittin.

I dag sidder Google tungt på markedet og leverer svar på omkring 100 milliarder søgninger om måneden. Men størrelse betyder noget, og Google er konstant udsat for kritik for at misbruge sin store dominans i markedet.

- Det er en kæmpe mulighed for danske iværksættere, etablerede virksomheder og udbydere af indhold. Danmark er foran, når det gælder brugen af ny teknologi, så den milepæl skal I udnytte, siger Matt Brittin i et interview til avisen Danmark.

Om lidt skal han på scenen og fortælle om, at vi er tæt på at nå det punkt, hvor over halvdelen af jordens befolkning har adgang til internettet.

- Vi prøver at organisere verdens informationer og gøre dem tilgængelig for alle, siger Google-topchefen Matt Brittin, der torsdag talte på konferencen Thinkers50 European Business Forum i Odense. PR-foto

Annoncer som motor

Matt Brittin mener, at pengene tjenes på fornuftig vis.

- Vi skaber muligheder for andre. Når du taler om søgninger, har vi millioner af små virksomheder, der bruger søgemaskinen til at nå ud til kunder over hele verden og sælge deres produkter. Youtube er en platform, som enhver kan bruge til at nå et globalt publikum. Med Android (styresystem til mobiltelefoner, red.) kan du bygge en app, der kan bruges af 1,8 milliarder apparater, siger topchefen.

Motoren i virksomheden Google er imidlertid de annoncer, der fylder godt op i søgeresultaterne, hvad enten man søger efter en ferierejse, en barnevogn eller en plastikoperation.

Annoncerne har stor værdi, fordi Google bruger de data, som brugerne villigt afleverer for at få de bedste søgeresultater. Og den trafik er kernen i en stor del af de kritiske røster, der fulgte med på 20-års fødselsdagen.

Sidste år afleverede Forbrugerrådet Tænk en anmeldelse til Datatilsynet, for forbrugerorganisationen beskylder Google for at opbevare alt for mange data om sine kunder.

- Det virker, som om Google indsamler data bare for at indsamle data, og det forstår vi ikke. Vi har klaget over, at hvis man har en Android-telefon, bliver din fysiske færden registreret døgnet rundt. Den information bliver gemt i årevis, hvis du ikke selv gør noget, siger Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Hun anerkender, at Google-folkene er dygtige til at forklare deres gode hensigter, men det følges ikke op af handling.

- Hvis man læser Googles vilkår, står der stolper op og ned om, hvordan de passer på, og at man er i sikre hænder. Men i stedet for at skrive om det, bør de bygge systemerne op på en måde, hvor man ser på kundens privatliv, før man ser på forretningsmodellen, siger Anette Høyrup.

Derfor finder hun det problematisk, at Google gemmer data i årevis for at kunne give et meningsfyldt søgeresultat.

- Det er svært at gennemskue, hvad der foregår. Det samtykke, man giver, er noget tåget, og der er ikke mange, der ved, hvad der indsamles af data, siger Anette Høyrup.

Matt Brittin er ikke uvant med den type beskyldninger.

- Vi har et stort ansvar, og vi tager det meget seriøst. Vi prøver at organisere verdens informationer og gøre dem tilgængelige for alle. Men så har vi også virkelig brug for at vide, hvad du spørger os om, så vi kan give dig de mest kvalificerede svar, siger Google-direktøren.