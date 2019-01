En undersøgelsesdommer i Frankrig forventer at rejse sigtelse mod Danske Bank for hvidvask. Det oplyser banken selv i en meddelelse til Fondsbørsen.

Det er en dommer fra domstolen Tribunal de Grande Instance de Paris, der har oplyst banken om sin hensigt i et brev til banken.

I meddelelsen til fondsbørsen skriver Danske Bank:

- I januar 2019 modtog Danske Bank et brev fra en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunale de Grande Instance de Praris, hvori banken blev indkaldt til afhøring relateret til den igangværende efterforskning af organiseret hvidvask af penge hidrørende fra skatteunddragelse, og hvori det er anført, at dommeren forventer at rejse sigtelse mod banken.

I meddelelsen skriver Danske Bank, at banken tidligere har bidraget til dommerens undersøgelse som et "assisteret vidne". Men efter dommerens brev kan banken blive sigtet i sagen.

- Brevet anfører ligeledes, at omfanget af sagen er udvidet til at omfatte transaktioner for et samlet beløb på omkring 28 millioner euro i årene 2007 til 2014, skriver Danske Bank i sin meddelelse.

28 millioner euro svarer til 209 millioner kroner.

Danske Bank blev i oktober 2017 sigtet for mulig overtrædelse af hvidvaskreglerne. Dengang oplyste banken, at der blev kigget på overførsler på omkring 15 millioner euro fra bankens filial i Estland til Frankrig.

I januar 2018 fik banken ændret status til "assisteret vidne" - altså ikke længere sigtet, men fortsat en del af efterforskningen.

Fredag kan banken oplyse, at den er tilbage i søgelyset som sigtet, og at sagen omfang er fordoblet.

Meddelelsen fra Danske Bank kommer, dagen efter at hvidvaskjægeren Bill Browder på Christiansborg beskyldte Danske Bank for at lyve om sagen i Frankrig.

Ifølge Browder oplyste banken i januar 2018, at den ikke var bekendt med hvidvaskning i banken siden 2008. Ikke desto mindre havde banken fire måneder tidligere bekræftet, at dens estiske filial var involveret i netop hvidvask.

Danske Banks estiske filial har trukket overskrifter, efter at avisen Berlingske har afsløret omfattende hvidvask i filialen.

Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 2007-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Ifølge Danske Banks egen undersøgelse kan man ikke fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt". Men det er formentlig "en meget stor del", står der i undersøgelsen.