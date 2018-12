Huaweis landechef: Vi vil aldrig spionere for Kina i Danmark

Overfor ITWatch afviser Huawei, at man vil agere for Kina i Danmark, hvis man bliver bedt om det.

Den kinesiske teknikgigant Huawei fortsætter med at forsvare sig i Danmark i lyset af den globale opmærksomhed, der er om selskabet.

Tidligere på ugen sendte selskabet et brev til Folketinget, og fredag afviser landechefen i Danmark, Jason LanYang, over for mediet ITWatch, at det vil spionere eller agere for Kina.

- Jeg vil gøre det så klart, som jeg kan: Huawei har aldrig brugt sit udstyr til at tilgå nationale data, forretningshemmeligheder eller brugeres private oplysninger.

- Vi vil aldrig støtte eller tolerere den slags aktiviteter, og vi vil aldrig indgå i sådanne aktiviteter på andres anmodning, skriver han til ITWatch.

Stormen om Huawei er kommet, efter at USA har advaret sine allierede mod at bruge Huaweis produkter til it-infrastruktur. Frygten er, at det kinesiske selskab kan bruges aggressivt af Kina i en potentiel konflikt.

I Storbritannien har teleselskabet BT fravalgt Huawei til udrulningen af 5G-mobilnetværket af samme grund. Deutsche Telekom ser også på sagen, og verden over er der bekymring. Således også i Danmark, hvor Huawei er en af TDC's største samarbejdspartnere og leverandører.

- Kinesiske firmaer har altså en særlig udfordring af sikkerhedsmæssig karakter, i og med at deres ejerforhold sjældent er helt klare. Så hvad er deres relation til staten, spurgte chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen i Jyllands-Posten torsdag:

- Derudover er den kinesiske lovgivning formuleret sådan, at man som kinesisk virksomhed skal stå til rådighed for den kinesiske stat og herunder for de kinesiske efterretningstjenester og sådan set bistå dem i deres opgaveløsning.

- Det er selvfølgelig en særlig betænkelighed, vi har, sagde Thomas Lund-Sørensen til Jyllands-Posten.

Ud over sikkerhedsbekymringer er Huawei lige nu involveret i en konflikt med USA, der har fået selskabets finansdirektør anholdt i Canada på grund af mistanker om sanktionsbrud.

Frygt for industrispionage foretaget af regeringer er ikke nyt.

I forbindelse med det store læk af informationer om USA's elektroniske overvågning, sagde Edward Snowden, der lækkede papirerne, at landets efterretningstjeneste også bedrev industrispionage for amerikanske selskaber.