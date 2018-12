Hovedrengøring i ISS: Forretninger i 13 lande sælges fra

Servicekoncernen ISS gør klar til at sælge en ottendedel af sin forretning fra, oplyser koncernen i en meddelelse mandag morgen.

Konkret vil koncernen sælge ud af sine aktiviteter i 13 lande i særligt Asien og Østeuropa. Med den manøvre skærer ISS sin kundebase over på midten og går fra at have 125.300 kunder til omkring 62.700.

Det kommer dog kun til at koste 12,5 procent, når det måles på koncernens omsætning fra sidste år.

Hvis det lykkes at sælge de uønskede dele af forretningen fra, får omkring 100.000 ISS-ansatte ny arbejdsgiver. I dag betaler koncernen løn til 490.000 ansatte. Det tal vil falde til 390.000.

ISS's aktionærer kan også se frem til at få en bonus som følge af frasalget. En fjerdedel af indtjeningen på frasalget skal nemlig gå direkte til aktionærerne, oplyser ISS i sin meddelelse.

Det er forventet, at frasalget indbringer mellem 2 og 2,5 milliarder kroner.

Samtidig med at ISS annoncerer, at selskabet skærer forretningen til, bliver der også skruet op for forventningen til næste års vækst i de dele af koncernen, der bliver tilbage.

Fra næste år skal omsætningen i de tilbageværende dele vokse med mellem fire og seks procent i såkaldt organisk vækst. Det betyder, at det er målt uden eksempelvis eventuelle tilkøb.

I år forventes den organiske vækst at ende på mellem 1,5 og 3,5 procent.

Øvelsen er et forsøg på at samle ressourcerne i de dele af forretningen, som kan vokse mest som følge heraf. Det siger topchef Jeff Gravenhorst i meddelelsen.

Til erhvervsmediet Bloomberg News siger han, at i takt med frasalget vil ISS investere 700 til 800 millioner kroner i Kina, Mexico, Indien og Nordamerika.

Hele frasalget ventes at forløbe i 2019 og 2020.

Ifølge aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank har ISS valgt at droppe de mindre kontrakter om få, enkelte ydelser såsom rengøring alene.

I stedet rettes fokus mod større kontrakter med flere krav. Kampen om de små kontrakter er simpelthen for bøvlet, vurderer Mikkel Emil Jensen.

- Det er nemt for nye konkurrenter at træde ind på det marked. Du skal have en gulvstand og svamp. Så kan du tilbyde det samme som ISS, siger han.