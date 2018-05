Hoteller har snart flere feriegæster end forretningsrejsende

De danske hoteller lever langt fra kun godt af forretningsrejsende.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at kurven for antallet af ferieovernatninger på de danske hoteller nærmer sig kurven for antallet af forretningsrejsende.

Set over en tiårig periode er antallet af ferieovernatninger gået fra at udgøre 34 procent i første kvartal 2008 til at udgøre 47 procent i første kvartal 2018.

Mens andelen af forretningsovernatninger i samme periode er gået fra 63 procent til 51 procent i 2018.

Ferieovernattende gæster i Danmark har været i voldsom fremgang, og over den tiårige periode er der tale om en fordobling.

Fra 656.400 ferieovernatninger i første kvartal 2008 til 1,35 millioner i første kvartal 2018 - en fremgang på 106 procent.

Tal fra Danmarks Statistik viser også, at dansk turisme har succes med at tiltrække turister i det, der normalt kaldes lavsæsonen.

En udvikling der ifølge Dansk Industri betyder, at dansk turisme de sidste seks år har vundet markedsandele fra vores nabolande, når der ses på udviklingen i overnatninger i årets første tre måneder.

- De seneste års arbejde med at udvikle dansk turisme til i højere grad at være en helårsforretning begynder at bære frugt. Der er naturligvis stadig et stykke vej, men det er absolut en positiv udvikling, som vi nu kan se i overnatningstallene, siger fagleder for turisme Sune K. Jensen, Dansk Industri, i en pressemeddelelse.

Ifølge Dansk Industri skyldes udviklingen, at dansk turisme er blevet bedre til at fortælle, at der er oplevelser at finde i Danmark - også selv om vejret ikke viser sig fra sin pæneste side.