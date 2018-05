Høreapparaterne trækker ned for GN

GN Store Nord, der laver høreapparater og headsets, øgede omsætningen en smule i starten af 2018. Tallene for den største division, Hearing, er dog præget af, at dollarens værdi er faldet.

Det viser regnskabet, der er kommet onsdag morgen.

- Jeg er glad for at se, at vi fortsætter med at udnytte vores industriledende produktfamilie. Vores hold verden over fortsætter med at bygge momentum, skriver direktør for GN Hearing Anders Hedegaard i regnskabet.

GN Hearing, der er GN Store Nords ældste division, må trods de fine ord notere sig, at omsætningen faldt til 1,4 milliarder kroner i kvartalet, et fald på en enkelt procent.

Fraregner man udviklingen i valutakurserne og opkøb steg omsætningen i divisionen med fem procent, men modvind fra valuta påvirkede det med syv procent.

Specielt dollaren er svækket markant siden samme periode sidste år, og med en stor forretning i USA er det noget, GN Hearing mærker.

På positivsiden blev GN Hearing bedre til at klemme overskud ud af de penge, der kom ind fra salget. Driftsresultatet i divisionen steg til 262 millioner kroner, et hop på lige under 20 millioner kroner.

For GN Store Nords anden division, GN Audio, ser de første tre kvartaler af 2018 mere rosenrøde ud. Faldet i dollaren spiller ind, men det til trods øgede divisionen omsætningen til 931 millioner kroner, en fremgang på ni procent.

- Vi er gået ind i 2018, som vi forlod 2017. Med en meget stærk udvikling. Jeg er glad for at se, at vores hårde arbejde igen har resulteret i en høj vækst, skriver direktør for GN Audio René Svendsen-Tune i regnskabet.

GN Audio, der laver headsets, har haft en solid vækst de sidste mange år i takt med, at der sælges til professionelle kunder. Den vækst forventes at fortsætte, og GN Audio venter nu en vækst på ni procent i år mod tidligere syv.