Højere udgifter tærer på overskuddet hos H&M

2018 var et svært år for den svenske tøjkæde H&M, der er presset af, at forbrugerne i stigende grad køber tøj på nettet.

Overskuddet er faldet med omkring 22 procent til 12,6 milliarder svenske kroner.

Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag. Det dækker over perioden fra december 2017 til og med november 2018.

- Det har været et udfordrende år for H&M-koncernen og branchen, men efter et svært første halvår er der tegn på, at selskabets transformationsindsats er begyndt at vise sin effekt, siger administrerende direktør Karl-Johan Persson i en kommentar til regnskabet.

H&M's omkostninger er i løbet af året steget mere end salget, og derfor er overskuddet faldet.

H&M har - på linje med andre tøjmærker og detailbranchen generelt - de seneste år mærket et stigende pres fra nethandel. Det har ramt salget i de fysiske butikker.

Tøjkæden har derfor investeret tungt i at øge salget på nettet samt forbedre oplevelsen i butikkerne.

Salget steg i det forløbne år seks procent til 210 milliarder svenske kroner, hvilket er lavere, end H&M forventede i starten af 2018. Salget på nettet udgør omkring 14,5 procent af det samlede salg.

I Danmark har H&M 113 butikker. Her steg salget med cirka tre procent til fem milliarder svenske kroner.

Det bliver betegnet som meget tilfredsstillende, fordi markedet som helhed er i tilbagegang.

- H&M har også i Danmark i 2018 været igennem en transformationsår, hvor vi har tilpasset os den digitale udvikling.

- Vi har implementeret flere af de digitale løsninger, som vi har investeret i gennem flere år og som forbedrer shoppingoplevelsen for vores kunder, skriver H&M i en pressemeddelelse.

H&M har 4968 butikker på verdensplan, og i løbet af 2019 vil der komme 175 nye.