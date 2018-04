Havvindmøller sender penge i Ørsteds kasse

Ørsteds havvindmølleforretning leverede solidt i første kvartal. Det medvirkede til at sende Ørsteds resultat op på tre milliarder kroner.

Det skriver Ørsted, tidligere kendt som Dong Energy, i sit regnskab for de første tre måneder af året.

- Vi har haft en stærk start på året med en god indtjening fra havvindforretningen.

- Havvindforretningen har klaret sig rigtigt godt i første kvartal med høj produktion på vores idriftsatte aktiver og god fremgang i de af vores projekter, der er under opførelse, skriver administrerende direktør i Ørsted Henrik Poulsen i regnskabet.

Tallene for de første tre måneder er så gode, at Ørsted opjusterer sine forventninger til, hvor mange penge man forventer at tjene i hele 2018.

Ørsted ser nu et driftsresultat på mellem 12 og 13 milliarder kroner, hvilket er en halv milliard mere end tidligere.

Det første tre måneder har da også været gode for selskabet, der producerer strøm og sælger det.

Omsætningen steg til 19,8 milliarder kroner, et hop på 20 procent sammenlignet med starten af 2017, mens resultatet efter skat endte på tre milliarder kroner, en stigning på 400 millioner kroner.

Her var det vindforretningen, der voksede markant. Mængden af produceret strøm fra vindkraft steg med 43 procent til 3,1 terawatttimer og omsætningen til syv milliarder kroner.

Ørsted skiftede i 2017 navn fra Dong Energy. Det skete i forbindelse med et strategisk skifte mod grøn energi og efter et omstridt og udskældt forløb, hvor staten solgte en stor andel til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Dong energy blev dog ifølge mange kritikere solgt for billigt af den daværende regering og daværende finansminister Bjarne Corydon, nu chefredaktør på Børsen.

Samtidigt havde navnet Dong længe været problematisk, efter at selskabet var blevet mere internationalt, da det på engelsk er et slangudtryk for det mandlige kønsorgan.