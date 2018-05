Hårdt prispres rammer Vestas i første kvartal

Omsætning og indtjening faldt i første kvartal hos vindmølleproducenten Vestas, som dog kan fastholde forventninger. Det oplyser Vestas.

Ifølge Vestas' topchef, Anders Runevad, er det et nedadgående pres på priserne, der rammer virksomheden.

- Vindenergiindustrien fortsætter med at drive elpriserne i nedadgående retning og muliggøre en større integration af vedvarende energi, hvilket skaber et større langsigtet marked for vindenergiløsninger, siger han i en meddelelse.

- På kort sigt har dette imidlertid betydet en intens konkurrence, der har påvirket profitabiliteten i sektoren, som sammen med valutamodvind for Vestas gav et resultat for første kvartal 2018, der er lavere end sidste års historisk stærke første kvartal.

Samtidig er der dog gang i bestillingerne hos Vestas. Ved udgangen af første kvartal af 2018 havde Vestas en ordrebeholdning, der var højere end nogensinde, oplyser selskabet.