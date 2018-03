Hård konkurrence får Falck til at fyre 570 medarbejdere

Konkurrencen på sygetransportområdet betyder, at Falck i Danmark fyrer 570 medarbejdere.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at man har valgt at afskedige de medarbejdere, der beskæftiger sig med patienttransport, fordi Falck i dag opererer med for høje omkostninger på området.

Med ændringen afskediger Falck 570 hel- og deltidsmedarbejdere, der i dag arbejder med siddende patienttransport.

250 af de 570 afskedigede medarbejdere afskediges som en konsekvens af, at Falcks kontrakt om siddende patienttransport med Region Hovedstaden udløber senere i år.

Omkring 420 af medarbejderne er ansat på fuld tid.

Hos ledelsen lyder det, at det har været nødvendigt at outsource dele, fordi selskabet simpelthen hev for få aftaler, der var sendt i udbud, i land.

- Vores omkostningsniveau har simpelthen været for højt, så det er desværre et skridt, vi er nødt til at tage, siger viceadministrerende direktør Jakob Bomholt til Ritzau.

- Det er en meget, meget trist dag for både Falck, men især for de berørte medarbejdere, tilføjer han.

Jakob Bomholt siger, at det ikke har været muligt få fyringstallet ned med eventuelle lønnedgange.

- Vi har haft en god dialog med 3F, men det er vanskeligt, og derfor har vi valgt at lave den her udmelding i dag, lyder det.

Afskedigelserne sker med virkning fra udgangen af september 2018.

Falcks og 3F's uddannelsesfond har desuden afsat midler til efter- og videreuddannelse af afskedigede medarbejdere, ligesom Falck tilbyder medarbejderne psykologhjælp i opsigelsesperioden.

Hos 3F mener man, at fyringerne stammer fra en usund konkurrence på pris i offentlige udbud.

- Vi ser gang på gang, at hæderlige vognmænd presses til at afgive urealistisk lave bud for at få kørslen, siger forhandlingssekretær Palle Thirstrup til Fagbladet 3F.