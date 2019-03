Grundfos efter rekordregnskab: Kigger på 20-40 opkøbsmuligheder

Nøgletallene strutter hos pumpeproducenten Grundfos, der onsdag kom ud med sit bedste regnskab nogensinde. Den organiske vækst var sidste år på 6,6 procent, selv om ambitionen kun er at vokse med cirka tre procent om året. Dermed nåede Grundfos en omsætning på 26,7 milliarder kroner.

Overskuddet endte på 1,8 milliarder kroner efter skat, hvoraf halvdelen sendes videre til ejerne, hvor Poul Due Jensens Fond er den langt største.

- Det er det højeste salg nogensinde, og den organiske vækst er den højeste i mange år, siger koncernchef Mads Nipper til avisen Danmark.

Grundfos var sidste år i vælten, da både formanden, to bestyrelsesmedlemmer og direktøren forsvandt fra Poul Due Jensens Fond. Uroen i bestyrelsen blev forklaret med uenighed om strategien. Forløbet endte med, at Estrid Due Hesselholt, datter af Grundfos-stifteren Poul Due Jensen, blev indsat som ny bestyrelsesformand.

Ud fra Mads Nippers kommentarer kunne man dengang få den opfattelse, at striden handlede om forestående opkøb af virksomheder, men det afviser han i dag.

- Jeg gav anledning til at tro, at der var et stort opkøb lige rundt om hjørnet. Det, jeg ville have sagt, var, at nu er vi klar til at købe, hvis det rigtige viser sig, siger Mads Nipper.

Med en egenkapital på 16 milliarder kroner har Grundfos musklerne til at opkøbe temmelig store konkurrenter, og det kommer sandsynligvis også til at ske.

- Vi har hele tiden 20-40 virksomheder i pipelinen, som vi kigger på. Noget af det går vi tættere på, men der er ikke noget kæmpestort i tragten lige nu, understreger Mads Nipper.

Men vil Grundfos købe noget, der er så stort, at det vil forandre hele virksomheden, eller er der tale om mindre opkøb?

- I den næste strategiperiode frem mod 2025 er jeg ikke ret meget i tvivl om, at vi kommer til at foretage opkøb, der vil skabe et Grundfos, der ser anderledes ud. Men om det bliver om et år eller om fem år, det ved jeg ikke, siger Mads Nipper og tilføjer:

- At købe er aldrig et mål i sig selv, og vi køber ikke noget bare for at blive større.