Grænsegigant klar til større satsninger på nettet

Fleggaard-koncernen udvider i år sit voksende imperium med flere handelsportaler.

Han kunne sidde og nyde den enestående udsigt til Flensborg Fjord og by, et kort stenkast fra Fakkelgaarden og et lidt længere fra de grænsehandelsbutikker, koncernen er mest kendt for. Han kunne også som en anden Joakim von And sidde mageligt i sin stol og tælle de mange penge, han har været med til at tjene til den familieejede virksomhed gennem de seneste 14 år. Men det gør Jens Klavsen ikke. Den administrerende direktør for Fleggaard Holding A/S, der har diskret domicil på Skovbakken i Kollund, tænker frem. Med en rekordomsætning på 6,4 milliarder kroner, et overskud før skat på lidt under en halv milliard, en egenkapital på 1,2 milliarder i det seneste regnskabsår og ca. 1700 ansatte fra omkring 40 lande er koncernen ikke blot Aabenraa Kommunes suverænt største privatejede virksomhed, men baseret på regnskabet 2016-17 Danmarks 75. største virksomhed. Og den skal fortsætte væksten - ikke på tre ben som nu, men på fire. - Vi er rimelig gode til detailhandel. Det er også det, vi er mest kendt for i offentligheden, siger Jens Klavsen og henviser til grænsehandelsbutikkerne Fleggaard og Calle, der siden frasalget af selskabets mobiltelefonvirksomhed til et tysk selskab har udgjort fundamentet i koncernens indtjening.

Bedst til forretning



Bedst til forretning



Købet af aktiemajoriteten i den engelske grossistvirksomhed Click Entertainment, der har specialiseret sig i gaming-produkter, indgik i 2016-17 for første gang i Fleggaard-koncernens regnskab og er en af hovedårsagerne til årets vækst. Men også de øvrige forretningsområder havde et godt år. Grænsehandelsbutikkerne Fleggaard og Calle udgør stadig en stor del af forretningen. Engrosfirmaerne, der står for den store omsætning, er ud over Click Entertainment Dangaard (nonfood og livsstilsprodukter), Calgros (levneds- og nydelsesmidler), Famobra (international handel) og Aswo (reservedele og tilbehør). Læs mere om Fleggaard-koncernen på Fleggaard-koncernens har som en del af en målrettet strategi bevidst spredt sine aktiviteter på forskellige brancher med afsætning til forskellige målgrupper og markeder. I evnen og viljen til hele tiden at udvikle koncernens forretningsområder er et meget centralt element i koncernens strategi og vision om at være Bedst til forretning understreget af disse tre sætninger: Vi er ikke altid størst, men vi vil altid være bedst. Vi kan ikke alt, men det vi kan, skal vi være bedst til. Vi vil være bedst til at udvikle nye forretningsområder.

Online er fremtiden - Det andet ben er engroshandlen med fem selskaber, deriblandt Dangaard med salg af nonfood og livsstilsprodukter og det nye Click Entertainment, der sælger gamingprodukter og tilbehør med base i London. Engrosdelen står alene for over tre milliarder kroner af omsætningen. Så har vi som det tredje ben leasingdelen med Fleggaard Leasing og det nye bilhus Fleggaard Auto i Vejle, hvor vi håndplukker nogle af de bedste brugte leasingbiler og sælger dem til slutforbrugeren. Det fjerde og sidste ben er det, vi kalder øvrige aktiviteter. Her er Hotel & Restaurant Fakkelgaarden, hvor vi bl.a. kan mødes og spise med vores internationale forretningsforbindelser, der også kan bo der. Fakkelgaarden er og bliver en del af familien. Under øvrige aktiviteter ligger også Petimo, et onlineunivers for kæledyr. Det er i onlineuniverset, fremtiden ligger, og det er her, det fjerde ben skal udvikles. Verden er i kraftig digital bevægelse, og Petimo er vores første skud på stammen, siger Jens Klavsen, der godt vil afsløre, denne portal er forløberen for en større onlinesatsning, som vil blive offentliggjort om kort tid. - Petimo er tre ting. En slags blå avis for hunde på www.gipote.dk og Facebook, det er Danmarks største handelsplads for hunde, som et par hundrede tusinde mennesker klikker ind på. Den anden ting, der ikke er i luften endnu, er Garmin/Fitbit for hunde, hvor ejere gennem halsbåndet kan se hundens aktiviteter - skridt, søvn, leg og løb. Og den tredje er en onlineforretning med dyrefoder og dyrelegetøj. Og så er der ikke langt til også at prøve det samme med katte og i andre lande som for eksempel Sverige. Vi kan virkelig flytte noget ved digitalisering, siger Jens Klavsen, der også har planer om en onlineshop inden for reservedele og tilbehør.