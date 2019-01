Genan-stifter afviste anklager fra ende til anden

Bent A. Nielsen blev under et daglangt retsmøde tirsdag udspurgt om pengeudtræk til private formål og overflytning af mellemværende for i hundredvis af millioner kroner fra et selskab til et andet. Alt var i sin skønneste orden, slog tiltalte fast.

Bent A. Nielsen solgte i 2002 Viborg Gruppen til franske Michelin. Han kastede sig i stedet over sit nye firma, Genan, der forarbejder og genbruger dæk. I 2014 kom det frem, at der var uregelmæssigheder i Genans regnskaber, og at virksomheden angiveligt stod på kanten af konkurs. Medejeren, pensionskassen PKA, købte i 2015 Bent A. Nielsen ud af Genan. Bagmandspolitiet rejste i 2018 tiltale mod Bent A. Nielsen for mandatsvig og bedrageri for 420 millioner kroner. Han nægter sig skyldig. Kilde: Ritzau

Mod kollapset

Den omfattende sag har nødvendiggjort, at anklagemyndigheden stiller med to anklagere. Martin Stassen har taget sig af "forhold 1", mens Per Justesen har taget sig af "forhold 2", der handler om, at anklagemyndigheden mener, at Bent A. Nielsen har givet forkerte oplysninger om, hvorvidt et mellemværende mellem hans selskaber har været ude af verden, eller ikke har.

Det er vigtigt, fordi det spørgsmål har været afgørende for, om Genan var i stand til at låne penge til - efter Bent A. Nielsens oplysninger - at udbygge og udvikle virksomheden.

Behovet for kapital voksede i 2013, og Genan forsøgte at skaffe godt en milliard kroner. Aktionær i Genan pensionsselskabet PKA kunne ikke finde villige långivere, men Bent A. Nielsen kunne. Disse långivere i skikkelse af Skandinaviske Enskilda Banken AB, FIH Erhvervsbank A/S og Danske Bank A/S bevilgede og udbetalte 23. juli 2013 et såkaldt "Senior Facilities Loan" (seniorlån) på i alt godt 1,2 milliarder kroner.

Det gjorde dette konsortium dog kun under mindst én vigtig forudsætning: At det mellemværende på 420 millioner kroner, der var mellem BAN International GmbH og Genan Gruppen, var ude af verden. Altså at Genan så at sige havde fået sine egne penge tilbage fra BAN International GmbH, for det var Genan, der havde lånt BAN pengene.

Her kommer 54-årige Bjarne Nielsen ind i billedet. Han sidder også på anklagebænken. Den tidligere Deloitte-revisor er tiltalt for medvirken til mandatsvig og bedrageri.

Bjarne Nielsen skrev en erklæring om, at mellemværendet var ude af verden, og at bankerne trygt kunne låne Genan de 1,2 milliarder kroner. Det var det ikke, mener anklagemyndigheden, og ved retsmødet tirsdag fremlagde Per Justesen dokumenter og mails, der efter hans vurdering viste, at bankerne var fejlinformeret.

Bent A. Nielsen afviste igen og igen, at han havde bedt Bjarne Nielsen om at skrive den omtalte erklæring, mest af alt fordi der efter Bent A. Nielsens vurdering IKKE var noget mellemværende. Det var der ikke, fordi det efter drøftelser i Genans ledelse var besluttet at flytte mellemværendet fra Genan Gruppen til selskabet Genan Business & Development A/S.

Bent A. Nielsen Nielsen orienterede ikke PKA, der ejede 48 procent af aktierne i Genan, og i sagens natur derfor også havde sæde i Genans bestyrelse.

- Det var der ingen grund til, sagde han i retten.

Samme opfattelse havde PKA ikke, og to medlemmer af bestyrelsen skrev derfor i maj 2014, at de var dybt bekymrede, og at de frygtede, at noget strafbart var sket. Derefter rullede lavinen, og Bent A. Nielsen blev tvunget ud af selskabet.

- Min største fejl var, at jeg ikke smed den bestyrelse ud. Det skulle jeg have gjort, sagde han.

Efter hans vurdering har Genan siden hans farvel til virksomheden kun været skyggen af sig selv og ikke været i stand til at tjene de penge, han selv ville have været i stand til, hvis altså ikke PKA havde sat en kæp i hjulet.

Retssagen fortsætter torsdag. Stadig med Bent A. Nielsen som hovedperson.