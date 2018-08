Der er fremgang for GN Store Nord, men den er båret hovedsageligt af headsets. Det viser regnskab.

GN Store Nord, der sælger høreapparater og headsets, oplevede en pæn vækst i første halvår. Det er dog headsets, der trækker frem, mens høreapparatssalget står i stampe.

Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort.

Set over en bred kam gik GN Store Nord pænt frem i første halvår. Omsætningen steg med fem procent til 4,9 milliarder kroner, og resultatet landede på 806 millioner kroner.

Fremgangen er dog i høj grad trukket af divisionen Audio, der sælger headsets. Her steg omsætningen med 12 procent til 2,1 milliard kroner, mens driftsresultatet blev øget med omkring 60 millioner kroner til 333 millioner kroner.

- Jeg er meget tilfreds med den fortsatte stærke levering i hele organisationen. Vi har igen leveret den stærkeste organiske vækst i markedet og har overgået egne mål, skriver direktør for GN Audio René Svendsen-Tune.

Audio-divisionen kan endda løfte sine forventninger til hele året i regnskabet.

- Det er et fremragende resultat i GN Audio, der leverer tredje opjustering i år, og det viser, at selskabet virkelig har ramt plet med deres nye produktserier. Det er superstærkt, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.

Han peger især på produktserien Jabra Engage, der er henvendt til ansatte i for eksempel callcentre, banker eller forsikringsselskaber.

Mens Audio altså vokser betydeligt, står det mere i stampe for divisionen Hearing, der sælger høreapparater.

Her er omsætningen fastholdt omkring 2,8 milliarder kroner i første halvår, mens driftsresultat er sendt et nøk op til 540 millioner kroner.

Hearing er ved at udrulle en stribe produkter, som skal sætte gang i væksten.

- Med kombinationen af ReSound LiNX 3 D og den nyligt annoncerede LiNX Quattro er vi på vej til at levere på vores løfter for 2018, skriver direktør for Hearing Anders Hedegaard.