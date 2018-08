Fortidens nedjustering kaster skygger på Pandora

Mandag aften overraskede Pandora aktiemarkedet med en nedjustering af forventningerne til væksten. Det giver et ekko til 2011, hvor en overraskende nedjustering fra Pandora skamskød aktien og plagede selskabet i årevis.

Også denne gang forventer analytikerne, at aktien vil lide, når aktiemarkedet åbner.

- Der ligger nogle skygger fra fortiden og nogle tanker, der kommer tilbage fra 2011, når man får sådan en nedjustering, siger Sydbanks Pandora-analytiker Søren Løntoft Hansen.

I slutningen af august 2011 sendte en nedjustering, der ændrede billedet af Pandora fra et hurtigt voksende selskab til et mere stagnerende, aktien ned med 65,4 procent på en dag.

Faldet fortsatte og aktien, der havde startet året i 343 kroner, sluttede året 2011 med en pris på 54 kroner.

Mandagens nedjustering har allerede ført til, at flere banker har sænket deres forventninger og Nordnets Par Hansen har spekuleret i, om den vil koste administrerende direktør Anders Colding Friis jobbet.

- Nedjusteringen er kommet alt, alt for sent. Der har været mange chancer for at gøre det, og jeg tror ikke, at investorerne længere har tillid til, at Anders Colding Friis er i stand til at navigere et selskab, der er på vej ind i en ny fase med enten lav vækst eller slet ingen, siger Per Hansen.

I 2011 var der også stor kritik om, at Pandoras ledelse meldte alt for sent ud, at salget ikke var som håbet. Men derudover er de to nedjusteringer forskellige.

- I 2011 nedjusterede Pandora som følge af nogle alt for dyre kollektioner, som brandet slet ikke kunne holde til.

- Nu har man problemer, der mere afspejler en modenhed og nogle udfordringer i USA.

- Det sagt, så er der stadig et tillidsbrud fra ledelsen. I januar har man stået på en kapitalmarkedsdag og lovet vækst. Så der det ikke kønt ud, at man syv måneder efter må nedjustere, siger Søren Løntoft Hansen.