3. Topledelsen har ikke fejlet - juridisk

Der er begået klokkeklare fejl i ledelsen i Danske Bank. Topledelsen blev flere gange advaret om, at filialen i Estland blev brugt til hvidvask, men handlede ikke hurtigt nok på oplysningerne. Banken konkluderer selv, at hverken bestyrelsen, bestyrelsesformanden eller den administrerende direktør har misligholdt deres juridiske forpligtelser over for banken.