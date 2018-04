Forligsmand jagter aftale på midnatsmøde på regionens område

Tirsdag trak forhandlingerne om en overenskomst for de ansatte i regionerne igen ud i nattetimernes mørke.

Omkring klokken 23.45 var parterne i direkte forhandlinger med forligsmand Mette Christensen. Begge parter var til møde hos forligsmanden, der stadig jagter et forlig.

Urets visere passerede midnat, uden at det stod klart, hvad resultatet af møderne blev. Dermed måtte forhandlerne igen på arbejde i nattetimerne for at finde en løsning.

Med maverne fulde af aftensmad tog forhandlerne omkring klokken 22 fat igen.

Herefter forblev stort set alle forhandlere inde i Forligsinstitutionens lokaler. Mens det tyndede ud blandt de fremmødte på Sankt Annæs plads, forblev lyset tændt i alle lokaler i Forligsinstitutionen.

Her blev tavsheden kun afbrudt af en fælles interesse blandt enkelte journalister og forhandlere, der kunne samles om aftenens fodboldkamp i Champions League.

Omkring 23.20 blev de første madrasser og liggeunderlag båret ind til forhandlerne.

Udenfor var en aftenvind stærk nok til at få de røde faner til at blafre foran Forligsinstitutionen.

Mens fagforbundenes faner blafrede i takt foran institutionen, forsøgte de forskellige forbundsledere at finde forskellige veje til et gennembrud ved forhandlingsbordene.

FOA-formand Dennis Kristensen luftede dagen igennem en mulighed for, at regionerne kunne være en let vej til en aftale.

TV2 News kunne i løbet af tirsdag aften erfare, at parterne kiggede på et konkret forhandlingsudspil. Det var dog ikke muligt at bekræfte.

Dermed kunne Danmark igen tirsdag gå i seng uden klarhed over, om nattens forhandlinger vil byde på storkonflikt, forlig eller fortsatte forhandlinger.