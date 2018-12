Forbrugertilliden dykker til års lavpunkt

Forbrugertilliden i Danmark faldt til sit laveste niveau i to år i december. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Nøgletallet, der udregnes via en spørgeskemaundersøgelse, faldt til 2,9 i december.

- Forbrugertilliden har nu nået det laveste niveau siden december 2016, hvor indikatoren var minus 0,3.

- Decembers forbrugertillid ligger også lavere end novembers, som var 4,3, og en del lavere end gennemsnittet for det seneste år, som er 7,4. Forbrugertilliden har været faldende siden juni, hvor den toppede med 10,6, skriver Danmarks Statistik.

Mens tallet altså er faldet, er det stadig positivt. Det viser, at danskerne stadig tror på økonomisk bedring, omend ikke så meget som tidligere.

Kigger man ned i tallene, så er det specielt forventningerne til fremtiden, der er blevet mere negative i december.

På spørgsmålene om forventningen til både Danmarks økonomiske situation og familiens økonomiske situation om et år sammenlignet med nu er der fald.

Og på linje med udviklingen de sidste mange år er tilliden til, at nu er et godt tidspunkt at købe større forbrugsgoder som fjernsyn eller hårde hvidevarer, helt i rød.

- Det er ikke godt nyt for danske butikker, der ellers i øjeblikket er fyldt op af mennesker, som er ved at få købt de sidste julegaver.

- Der er ellers i øjeblikket gode forudsætninger for fremgang i det private forbrug. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er lav, og reallønnen er stigende, skriver Kristian Skriver, økonom hos Dansk Erhverv, om tallene.

Hos Dansk Industri peger man på, at danskerne generelt er mere skeptiske og tilbageholdende efter finanskrisen.

- Finanskrisen er nok stadig i danskernes bevidsthed, og mådehold præger forbruget i disse år.

- Det ses ved, at mange sparer op og ved en mindre tiltro til økonomien end tidligere på året - til trods for at vi befinder os i en tid med lave renter, mere i lønningsposen og flere i job, skriver cheføkonom Morten Granzau, Dansk Industri, i en kommentar.