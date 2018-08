Forbrugerrådet: Boligejere chanceløse mod voksende lånebidrag

Lovgivningen på realkreditområdet bør ændres for at sikre mere konkurrence, mener Forbrugerrådet.

En dom i Østre Landsret onsdag har frifundet to realkreditinstitutter, der var sagsøgt for at hæve bidragssatserne på realkreditlån urimeligt meget.

Ifølge seniorøkonom hos Forbrugerrådet Morten Bruun Pedersen bekræfter dommen de manglende muligheder for, at boligejere kan gardere sig mod pludselige stigninger i udgifterne til realkreditlån - uanset lånetype.

- Der må man sige, at forbrugeren er på det, man kan kalde herrens mark, siger han.

- Verden er egentlig uændret. For det har altid været sådan, at realkreditinstitutterne kan hæve priserne, når de har lyst til det. Det skyldes den måde, som realkreditinstitutterne har pakket sig ind på juridisk set, og de aftaledokumenter, der er.

Han mener derfor, at eksemplerne fra den retssag, der onsdag kom for Østre Landsret, bør give grund til at se lovgivningen på området igennem.

- Som lovgivningen er i dag, kunne det godt give anledning til at overveje, om vægtningen i lovgivningen er mere til beskyttelse af realkreditinstitutterne end til forbrugerne, siger han.

Ifølge Morten Bruun Pedersen bør kundernes muligheder for at forlade deres realkreditinstitut forbedres.

- Det bedste greb, jeg kan komme i tanke om, er at sikre, at konkurrencen fungerer bedre. Det kunne være, at man skulle gøre det helt gratis at skifte realkreditinstitut, når bidragssatser bliver sat op. Så kunne folk stemme med fødderne, siger han.

- Vi så helst, at man kunne lade være med at lave al mulig regulering, og at markedet kunne klare det her. Men som realkreditsystemet er bygget op juridisk med skifteomkostninger og så videre, er det blevet sådan, at konkurrencen ikke fungerer på markedet.

Sagerne, der onsdag blev afgjort i Østre Landsret, kan få endnu et kapitel ved domstolene, hvis de ankes til Højesteret.