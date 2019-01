Forbrugernes vagthund advarer mod netbutiks abonnementsfælde

Forbrugernes vagthund, Forbrugerombudsmanden, advarer onsdag mod at handle på netbutikken www.prisamok.nu.

Netbutikken lokker ifølge forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen kunder til at indgå et abonnement til 399 kroner om måneden, uden at kunderne bliver gjort tilstrækkeligt opmærksom på det.

Netbutikken sælger forskellige produkter i kategorier som "parfume og kosmetik, "computer og elektronik" og "gourmet og køkken".

For at købe på siden skal man oprette en bruger. For at oprette en bruger skal man acceptere salgs- og handelsbetingelserne.

Heri står det med småt (retstavning og kommatering er ikke ændret, red.):

"Det er kun muligt at handle for betalende medlemmer som koster dkk 399 om måneden at være medlem. Abonnementet hæves hver måned, indtil du ikke længere vil være medlem".

Desuden står det på forsiden ifølge Forbrugerombudsmanden med "lille, lysegrå skrift på hvid baggrund, at prisen for prøveperiode vil være 399 kroner per måned".

I en pressemeddelelse anbefaler Christina Toftegaard Nielsen kunder hos www.prisamok.nu at tage kontakt til deres bank og få stoppet de månedlige overførsler.

- Hvis forbrugerne oplever, at der uberettiget bliver trukket penge fra deres konto, er det vigtigt, at de hurtigst muligt kontakter deres bank og anmoder banken om at stoppe betalingerne og tilbageføre pengene, siger hun.

Hun oplyser videre, at hendes kontor i oktober forsøgte at få fat i bagmændene til siden for at få dem til at overholde loven. Det lykkes dengang ikke at finde ud af, hvem der står bag siden.