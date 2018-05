Fond sender 100 millioner til kamp mod it-kriminalitet

Det koster på bundlinjen, og det har negative konsekvenser for omdømmet og forholdet til kunderne.

Danske virksomheder bliver i stigende grad udsat for cyberkriminalitet, og derfor vil Industriens Fond bidrage med 100 millioner kroner til kampen mod hackerangreb og andre former for it-kriminalitet.

Det fortæller administrerende direktør i Industriens Fond Mads Lebech.

- Cyberkriminalitet er et kæmpe problem over hele verden - også i Danmark. Danske virksomheder udsættes hver dag for angreb.

- Vi skal klæde virksomhederne på til at undgå at have fuldstændigt åbne døre for de cyberkriminelle og til at udvikle produkter og løsninger, som det ikke er nemt at hacke, siger Mads Lebech.

Indsatsen er ikke øremærket ét bestemt område, men skal hjælpe flere steder. Den skal både bidrage til at ændre adfærden hos virksomheder og medarbejdere og styrke it-sikkerheden i virksomhederne og deres produkter.

- Industriens Fond har sat en ramme op på 100 millioner kroner, der kan bruges både til at hjælpe virksomhederne i forsvaret mod de kriminelle, men også til at understøtte udviklingen af produkter, som ikke er sårbare, siger Mads Lebech og henviser blandt andet til "internet of things".

Det er en samlet betegnelse for ting med indbygget adgang til internettet - såsom alarmsystemer, sundhedsudstyr og meget andet, der altså kan blive udsat for it-kriminelles angreb og indtrængen.

Meldingen om bidraget fra Industriens Fond kommer en uge efter, at regeringen præsenterede en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed.

I de kommende år vil regeringen investere 1,5 milliarder kroner i tiltag, der skal beskytte myndigheder, virksomheder og borgere bedre mod cyberangreb.

Det er dog kun en mindre del af det samlede beløb, der går til beskyttelse af almindelige virksomheder, påpeger Mads Lebech fra Industriens Fond.