Første gang siden 2016: Forbrugere ser dystert på dansk økonomi

Danske forbrugere er blevet en smule mere positive i januar, men de er skeptiske omkring udsigterne for dansk økonomi.

Det viser en opgørelse over forbrugertilliden fra Danmarks Statistik.

Nøgletallet, der laves fra en spørgeskemaundersøgelse, er steget til 3,9 i januar fra 2,9 i december.

Forbrugerne vurderer, at deres egen og dansk økonomi i dag har det bedre end for et år siden.

De tror til gengæld ikke på yderligere fremgang. Forventningen er, at dansk økonomi vil være i dårligere form om et år.

Det er første gang siden 2016, at forbrugerne har et negativt syn på fremtiden.

- Forbrugernes optimisme er stilnet af i takt med den øgede internationale uro i form af global handelskrig og brexit, siger Morten Granzau, cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

- Den store uvished gør, at forbrugerne fortsat er varsomme i deres vurdering af dansk økonomi, siger han.

Alligevel er forbrugerne positive på egne vegne og forventer, at de selv har flere penge at gøre godt med om et år. Trods det er de tilbageholdende med at ville købe større ting.

Ifølge privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank giver det god mening, at familierne ser mere positivt på egen økonomi.

- De underliggende forhold, der er afgørende for danskernes egen privatøkonomi, ser solide ud.

- Renterne er stadig lave, beskæftigelsen stiger fortsat, og stigende realløn bidrager også til at give flere penge mellem hænderne, skriver hun i en kommentar.

Forbrugertilliden er lavet ved at spørge 1000 danskere om deres økonomiske situation.

Det gælder desuden forventninger til fremtiden og appetitten på at købe nye ting.