Først var det vind - nu er det data, der kan blive det nye guld

Interessen for Danmark som lokalitet for mange flere internationale datacentre er stor og voksende - 90 deltagere fra ind- og udland fik et indblik i de danske muligheder, da Dataindustrien og Invest in Denmark var værter på intensiv ekskursion.

- I Tyskland må man blandt andet ikke placere datacentre tæt ved søer eller floder. Her arbejder man med at bruge grundvand til køling. Det er virkelig spændende perspektiver, siger David Kuich.

De er under turen blandt andet blevet overrasket over mulighederne for at kunne levere datacentrenes overskudsvarme til fjernvarme. At der er færre restriktioner fra myndighederne i forhold til placering af datacentre.

- Vi har lige opført nye datacentre seks steder i Tyskland, men det er absolut en mulighed, at vi inden for de kommende tre-fire år kunne overveje at etablere datacentre i Danmark, siger de to tyske kolleger David Kuich og Ricolo Brito over en kop kaffe i Schneider Electric Technology Center i Kolding.

Giganter: Facebook og Apple har allerede besluttet at lade deres kommende store datacentre opføre i Danmark. Google har reserveret arealer i både Fredericia og Aabenraa til datacentre. Og efter et hold internationale gæster fra dataindustrien i denne uge var på to-et-halvt døgns rundtur i Danmark, kan flere være på vej.

Under temaet "Hygge" havde Dataindustrien og Invest in Denmark indbudt gæster fra ind- og udland til en fremvisning af, hvor langt Danmark er i forhold til at facilitere datacentre. Deltagerne mødtes onsdag i København og blev derefter kørt i bus på tværs af Danmark med besøg i Odense og Kolding onsdag og Viborg fredag. Undervejs fik de indblik i de 10 gode grunde til at placere et datacenter i Danmark. Et nærmere kig på de danske bud på at udnytte grundvand som udgangspunkt for at køle datacentre og anvende overskudsvarme til fjernvarme. I Odense mødte deltagerne chefen for Facebooks europæiske aktiviteter Niall McEntegart, som fortalte om Facebooks overvejelser ved at slå sig ned i Tietgenbyen. I Kolding besøgte deltagerne Schneider Electrics teknologiske udviklingscenter, hvor der var mulighed for både at se, høre og lære. I Viborg fik deltagerne en status på Apples datacenter ved udviklingsdirektør David Delaney. Men ikke mindst var turen tænkt som mulighed for at skabe netværk på kryds og tværs af grænser og fag.

Fremtidens guld

90 gæster fra ind- og udland har deltaget i rundturen, der har ført deltagerne fra København til Facebooks byggeplads i Odense, og siden til Schneider i Kolding, hvor man udvikler software til at drive datacentrene, og til Apples datacenter i Viborg. Bag turen står Invest in Denmark og Dataindustrien.

- Jeg tror på, at dataindustrien kan blive fremtidens guld for Danmark. Som vi så det med vindindustrien, hvor vi var førende på verdensmarkedet. Vi har råstoffet til at gøre det samme med dataindustrien, men det kræver, at vi forstår at få skabt et netværk både nationalt og internationalt, og det har været formålet med arrangementet, siger Tove Schou, landedirektør for Schneider Electric og næstformand i bestyrelsen for brancheorganisationen Dataindustrien.

Flere danske virksomheder er med på turen, hvor der mellem besøg, rundvisninger og foredrag har været rig mulighed for at hygge sig og tale på tværs af fag og nationalitet.

Optimismen er stor i industrien, men man er også klar over, at det kræver en solid indsats bl.a. at sikre den nødvendige arbejdskraft, som de kommende datacentre vil efterspørge.

- Vi er i dialog med uddannelsesinstitutioner om at skrue uddannelser sammen, så vi får arbejdskraft med de rette kompetencer, siger Tina Schou.