Priserne på særligt kød og brød steg i januar, og det trak det samlede prisniveau op. Januar endte dermed med at blive 1,3 procent dyrere end samme måned i 2018.

Det viser Danmark Statistiks tal over forbrugerpriserne.

Det er ikke unormalt, at priserne stiger. Men prisstigningerne i januar var markant højere. Her lå priserne 0,8 procent højere end samme måned året før.

I hele indekset er der selvfølgelig varegrupper, der trækker hver sin vej. Især priserne på kød, brød og kornprodukter steg, efter at de samme varer i december var blevet billigere.

Også udgifter til den kategori, der dækker over møbler og andre ting til husholdningen, steg i januar. Og selv om januar ofte er kendt som en tilbudsmåned for tøj, er priserne for beklædning og fodtøj også steget.

Modsat er det blevet billigere at leje et hotelværelse eller gå ud at spise.

- Det er især prisfald på hotelovernatninger i januar, der trækker årsstigningen ned, skriver Danmarks Statistik.

Kristian Skriver, der er økonom hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, peger på, at selv om priserne i januar tog et nøk opad, så er det stadig ikke noget, der udhuler værdien af de danske lønstigninger.

Sammenligner man lønnen i tredje kvartal sidste år med samme kvartal året før, var lønningerne vokset med 2,5 procent.

- Lønmodtagerne har dermed i løbet af det sidste år oplevet en pæn fremgang i reallønnen, skriver Kristian Skriver i en skriftlig kommentar.

Samme konklusion når Anders Christian Overvad, der er økonom i Arbejdernes Landsbank. Han fortæller, at det særligt er stigningerne i feriebudget og boligudgifter, der kan mærkes i husholdningerne.

- En gennemsnitlig børnefamilie bruger i dag 5600 kroner mere om året på at købe de samme varer som for et år siden. Det er særligt udgifter til bolig og rejser, der tynger ekstra i budgettet.

- Til gengæld kan familien glæde sig over, at lønnen er steget endnu mere end priserne, siger Overvad i en skriftlig kommentar.