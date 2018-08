Fodboldklubben Brøndby IF har øget sine indtægter markant i første halvår. Men resultat er stadig et minus.

Brøndby IF har øget sine indtægter på så godt som alle punkter i sit regnskab for første halvår. Der er strømmet markant flere tv-penge i kassen, og sponsorer har lagt millioner.

Det til trods viser bundlinjen stadig et underskud efter de første seks måneder af 2018. Spillersalg vil dog lægge millioner i kassen for hele året.

Omsætningen steg i halvåret med markante 36 procent til 92,2 millioner kroner.

- Entre- og tv-indtægterne er i 1. halvår 2018 34,8 millioner kroner. Forøgelsen skyldes både øgede tv-indtægter grundet bedre sportslige resultater end i 2017 samt øgede indtægter fra entre og sæsonkortsalg.

- Omsætningen fra partnere og sponsorer er steget til 31,8 millioner kroner. Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægter fra alle sponsorkategorierne, skriver Brøndby IF i sit regnskab.

Omkostningerne er dog også steget i halvåret med 21 procent til 91,7 millioner kroner.

- Stigningen skyldes primært øget vareforbrug grundet den øgede omsætning, men også stigende personaleudgifter og øgede udgifter til afskrivninger grundet det større investeringsniveau i faciliteter i og omkring Brøndby Stadion de sidste par år, skriver Brøndby.

Køb og salg af spillere har dog været en udgift på ni millioner kroner i halvåret, der ender med at give et minus på 8,7 millioner kroner.

Brøndby IF har i årevis været en underskudsgivende forretning.

Klubben er flere gange løbet tør for penge og har måttet rejse nye hos investorer og egne fans. Siden 2010 har Brøndby tabt små 600 millioner kroner og har ikke haft et eneste år med overskud.

Men det skal ændres i 2018. Klubben forventer et overskud før skat på 12-22 millioner kroner.

Det skal ikke mindst hjælpes af, at klubben har solgt målmanden Frederik Rønnow og midtbanespilleren Christian Nørgaard for henholdsvis 21 og 26 millioner kroner i sommer.

Forudsætningerne for forventningen om et overskud er, at Brøndby IF slutter i top tre i Superligaen samt ikke sælger flere spillere.