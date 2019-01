Flere hjem samler over seks personer under et tag

Der er stadigt flere, der vælger at rykke sammen i store husstande med over seks personer.

Det er en udvikling, der har stået på siden 2008, viser tal fra Danmarks Statistik, som mæglerkæden Nybolig har analyseret.

De ti år fra 2008 til 2018 har 25.000 tusinde husstande sluttet sig til de i forvejen 125.000 husstande med over seks beboere i.

Der er ifølge Nybolig to årsager, der driver den voksende mængde af kæmpehusstande.

Kommunikationschef i Nybolig Thomas Hovgaard lufter tanken, at nye familiemønstre kan betyde flere store husstande.

- Det, vi ser nu, er resultatet af blandt andet nye familiemønstre, hvor især sammenbragte familier fylder mere op i boligmassen end tidligere, siger han.

Men det er ikke kun de nye familieformer, der skaber de nye store hjem ifølge Thomas Hovgaard.

- Vi har også de sidste ti år set en tendens til, at flere generationer i en familie vælger at dele en bolig. For eksempel for at spare på boligudgifterne og være der mere for hinanden i hverdagen, siger han.

Ud over de mere familiære årsager til at rykke tættere sammen under samme tag, peger Thomas Hovgaard også på en anden mulig årsag til de mange tusinde nye kæmpehusstande.

Højere boligpriser kan også have givet noget lyst til at tænke ud af boksen, vurderer han.

- Siden finanskrisen er boligpriserne generelt steget pænt, siger Thomas Hovgaard.

- Nogle steder i og omkring de store byer er de faktisk højere nu end i 2007, og det element kan også forklare, at flere vælger at dele bolig for at kunne bo et bestemt sted, fordi der er knaphed på de mindre boliger.

Danmarks Statistik har tidligere fremlagt tal, der viser, at i 2008 var der 160.000 husstande med mere end én familie. Flere generationer af samme slægt kan i disse tal udgøre flere familier.

Sidste år var tallet vokset med 40 procent til 231.000.

Hoveddelen udgøres stadig af familier, hvor et enligt voksent barn bor med sine forældre.

Der er dog en kraftig vækst i husstande, hvor der bor både forældre og børn med kærester.