Flere får job: Køen til jobcentret er den korteste i ni år

Der kom lidt flere i arbejde i august, og ledigheden i Danmark er på det laveste i ni år.

Bruttoledigheden faldt således med 600 personer til 107.000 fra juli. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Trods faldet i august er ledigheden fortsat på 3,9 procent, og det skyldes, at der kommer flere ind på arbejdsmarkedet fra både ind- og udland.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betegner cheføkonom Erik Bjørsted det som positivt, at færre står uden job, og at arbejdsløsheden samtidig ikke falder for kraftigt.

- Den voksende arbejdsstyrke mindsker risikoen for, at vi ender med en overophedning af økonomien, siger Erik Bjørsted i en skriftlig kommentar.

Ledigheden og antallet af arbejdsløse er på det laveste niveau siden februar 2009.

Hos Sydbank vurderer makroøkonom Søren V. Kristensen, at det danske arbejdsmarked så småt er ved at stramme til.

- Vi bevæger os ganske givet tættere på grænsen mod sådan en situation, og allerede nu er der også udbredt mangel på arbejdskraft blandt mange danske virksomheder, siger han i en kommentar.

Det er også vurderingen hos Dansk Industri, der er medlemsorganisation for omkring 10.000 danske virksomheder.

- Det store fald i antallet af ledige hænder og hoveder på arbejdsmarkedet betyder, at virksomhederne ikke kan finde nye medarbejdere i det omfang, de skal bruge dem.

- Hvis vi bare lader stå til, risikerer en ellers lykkelig fortælling om fremgang og opsving at komme til en noget brat opbremsning, siger underdirektør Steen Nielsen i en kommentar.

Med faldet i august er der over det seneste år blevet 11.200 færre bruttoledige på det danske arbejdsmarked.

Ledigheden er lavest i Nordsjælland på tre procent, mens den er højest i Nordjylland, hvor 4,6 procent af arbejdsstyrken står uden job.