Flere butikslokaler står tomme i gågaderne

Trods gang i økonomien er der over det seneste år blevet flere ledige butikslokaler, viser ny opgørelse.

Det er blevet sværere at afsætte ledige butikslokaler rundt omkring i landet.

Det viser en ny opgørelse fra Ejendomstorvet.dk, der er erhvervsmæglernes portal.

Fra januar 2018 til januar 2019 er udbuddet steget fra 5,4 til 6,4 procent. Det svarer ifølge Ejendomstorvet.dk til, at udbuddet af ledige butikslokaler er vokset med over 120.000 kvadratmeter på et år.

- Vi kan se et stigende antal ledige kvadratmeter. Det er udtryk for, at der går længere og længere tid, før vi kan få afsat de ledige lokaler, siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv genkender markedschef Lone Rasmussen tendensen.

- Godt hver tiende butik er forsvundet siden 2008, viser vores analyser, siger hun.

- Først og fremmest fordi mere handel flytter over på nettet. Selv om vi stadig køber det meste i de fysiske butikker, så er det i nogle kategorier op til hver femte vare, vi køber på nettet. Dermed bliver der mindre brug for de fysiske butikker.

Ifølge Dansk Erhverv er der over de senere år blevet færre butikker, der sælger for eksempel tøj, sko og forbrugerelektronik. Det er samtidig nogle af de varer, der er meget populære at købe på nettet.

Desuden er der også forsvundet for eksempel mange fotohandlere - simpelthen fordi vi i langt højere grad grad griber telefonen, når vi skal tage billeder.

Der burde ellers generelt være gode muligheder for butikkerne, fordi der lige nu er gang i økonomien. Ifølge Ejendomstorvet.dk er udbuddet af kontorer samt lager- og produktionslokaler da også blevet mindre.

I hele landet er 1641 lokaler til detailhandel, cafédrift eller lignende lige nu udbudt til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk, der står for en del af markedet i Danmark.

Flest butikker står ledige i Region Syddanmark og Region Nordjylland, mens der er færrest ledige i Region Hovedstaden.

Også Jens Christian Petersen, partner i rådgivningsvirksomheden Institut for Center-Planlægning (ICP), ser især e-handlen som den væsentligste årsag til, at der er blevet færre af de fysiske butikker.

- I en række gågader er der flere tomme butikker - især i mindre byer. Nogle steder har vi kunnet konstatere en vis tomgang, siger han.

Ifølge Jens Christian Petersen vil fremtiden byde på mere koncentreret detailhandel - flere storcentre og kortere gågader.