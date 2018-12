Fiskeriminister: EU svigter med idé om stop for ålefiskeri

Det vil have ringe effekt med en lukkeperiode for ålefiskeri i tre måneder, mener dansk fiskeriminister.

Ålen er under stort pres i de europæiske farvande, og EU-Kommissionen lægger op til en tremåneders lukkeperiode for fiskeriet af den slanke svømmer i saltvand.

Men det er ikke vejen frem, mener fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), som mandag deltager i EU-forhandlinger om kvoter for blandt andet Nordsøen.

- Man skal sørge for at stille krav til medlemslandene om initiativer, der beskytter ålen, og som faktisk kan medvirke til, at ålen kommer i fremgang. Der synes jeg desværre, at EU-Kommissionen svigter, siger Eva Kjer Hansen.

Problemet er ifølge ministeren, at en lukkeperiode stort set ingen forskel vil gøre. Undersøgelser fra DTU Aqua viser, at fiskeriet efter ål i havet kun står for tre procent af bestandens tilbagegang.

Anderledes alvorligt er det med blandt andet skarvens appetit på ål, spærrede vandløb og andre negative konsekvenser. Disse tegner sig samlet for halvdelen af ålens tilbagegang ifølge forskningsinstitutionen.

- Det vil sige, at det krav om, at vi skal lukke for det marine fiskeri, det har stort set ingen effekt i forhold til at beskytte ålen, siger Eva Kjer Hansen.

Lukkeperioden på tre måneder er foreslået for næste års fiskeri.

På fiskeriministrenes møde mandag i Bruxelles vil ministeren lægge op til, at man tager fat og gør noget ved disse negative konsekvenser for bestanden.

Eva Kjer Hansen er ikke tilfreds med, at man har stillet krav til ålefiskeriet omkring Danmark, mens man har ladet fiskeriet efter ål i Middelhavet og fiskeriet efter glasål gå fri.

- Først og fremmest skal vi stille krav om, at alle skal levere på de tiltag, som EU-Kommissionen foreslår, hvis det i øvrigt er relevant, siger hun.

Dernæst vil hun bede kommissionen og EU-landene om at vurdere effekten af den indsats, der har været praktiseret de seneste ti år.

Ministeren mener, at Danmark har gjort en stor indsats, og derfor vil hun høre, hvad andre lande har gjort.

- Der er for mig ingen tvivl om, at man bliver nødt til at se på fiskeriet efter glasål og fiskeriet i ferskvand. Man skal også se på det med, at der er andre dyr, der spiser ålen, og at der er vandløb, hvor forholdene er alt for vanskelige til, at ålen kan trives, siger Eva Kjer Hansen.

Mødet i Bruxelles fortsætter tirsdag.