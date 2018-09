Finnair fisker ny topdirektør fra Nordea

Topi Manner, chef for Personel Banking i Nordea og medlem af koncernledelsen, stopper for at blive administrerende direktør for Finnair. Det skriver Nordea via fondsbørsen.

Den 44-årige Topi Manner har været i Nordea siden 1997, hvor han blandt andet har været direktør for det finske marked og direktør for Finland og Baltikum.

- Jeg er ked af, at Topi stopper i Nordea, men også stolt af, at Nordea har udviklet et talent som ham, der nu kan påtage sig rollen som administrerende direktør for et interessant og velrenommeret selskab som Finnair, skriver koncernchef i Nordea Casper von Koskull i meddelelsen.

Nordea påbegynder nu arbejdet med at erstatte Topi Manner, skriver banken.