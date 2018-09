Finanstilsynets top advarer banker mod fortidens synder

Det er 10 år siden, at finanskrisen gjorde sit indtog i Danmark. På en konference hos finanssektorens brancheforening, Finans Danmark, advarer Finanstilsynets direktør Jesper Berg om, at nogle banker er ved at gentage fortidens synder.

Det skete på "Finans Danmarks direktørkonference", der løb ad stablen mandag. I materialet fra Jesper Bergs præsentation fremgår det, at de afsluttende bemærkninger lød på temaerne:

- Vi skal undgå en gentagelse af finanskrisen.

- Der er nogen af jer, der har lagt sig i samme spor som sidst.

- Overdreven udlånsvækst og udlån udenfor nærområdet er risikofaktorer.

En stor del af præsentationen beskriver udlånet til private, når det kommer til boliger de steder i landet, hvor priserne er steget betragteligt. Det er hovedsageligt de største byer.

- I opgangstider bliver optimismen større og bevidstheden om risiko bliver svagere. Vi skal være Danmarks finansielle hukommelse, står der i præsentationsmaterialet.

Finanstilsynet har gennemført en test af seks store bankers udlån til boliger i vækstområder. Her lyder konklusionerne i præsentationsmaterialet:

- En stor del af bankerne i undersøgelsen tager høj risiko ved boliglån i vækstområder.

- Flere af institutterne har en høj andel af kunder, der ikke vil kunne klare et boligprisfald, og fortsat have positiv formue.

- Flere af institutterne har kunder med en meget høj LTV (Loan To Value red.)

- En stor andel af lån er givet til kunder med negativ formue.

- Flere af institutterne er vækstet stort udenfor deres hjemmeområde.

Samtidig henviser Finanstilsynet til sin egen vejledning om, at bankerne kigger på kundernes rådighedsbeløb ved rentestigninger.

Finanskrisen blev i høj grad udløst af, at bankerne i årene op til nedturen havde lånt voldsomt ud til ejendomsinvestorer og private boligkøbere.