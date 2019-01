Finanstilsynet styrker indsats mod finansiel kriminalitet

I kølvandet på den enorme hvidvaskskandale i Danske Bank er det blevet tid til at styrke statens finansielle vagthund, Finanstilsynet.

Det mener tilsynets egen bestyrelsesformand, David Lando. Han fortæller om planerne for et strengere tilsyn med finansverdenen i et interview i Information.

Blandt andet vil Finanstilsynet oprette en særlig enhed til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Den endelige form er dog ikke klar til at blive præsenteret.

- Men med det store fokus, der er på hvidvaskforebyggelse, er der behov for en stærkere organisatorisk søjle inden for økonomisk kriminalitet og adfærdsregulering, siger David Lando til Information.

Han er til daglig professor på Copenhagen Business School.

Der er politiske overvejelser om at give Finanstilsynet mandat til selv at kunne udskrive bøder i sager om hvidvask, fortæller David Lando.

Det er en beføjelse, som tilsynet ikke hidtil har haft i Danmark.

Desuden er der brug for nye it-investeringer, som kan hjælpe Finanstilsynet med at udnytte de teknologiske muligheder.

- En stærkere it-forankring vil gøre os mere effektive. En computer kan søge en million filer på et øjeblik og komme med advarsler, som et menneske kan se på, siger David Lando.

Derudover er tilsynet ved at revurdere de såkaldte "fit and proper"-regler, der vedrører kravene til finanslederes egnethed og hæderlighed. Planen er, at reglerne skal være strammere.

Finanstilsynet er blevet kritiseret for sin håndtering af hvidvasksagen.

Sagen drejer sig om enorme pengebeløb fra blandt andet Rusland og Aserbajdsjan, der tilsyneladende uhindret er blevet vasket hvide i Danske Banks afdeling i Estland.

Denne praksis er blevet afdækket af især Berlingske.

Efterfølgende har tilsynet erkendt, at de i nogle situationer stolede for meget på oplysninger fra Danske Bank.

Det har fået Den Europæiske Bankmyndighed til at undersøge Finanstilsynet nærmere.

Det er ifølge Information første gang, at bestyrelsesformanden for Finanstilsynet medgiver, at der er brug for flere ressourcer til statens finansielle vagthund.

- Hvis vi skal sikre et tilsyn i absolut topklasse, så vil vi gerne øge antallet af inspektioner inden for hvidvaskområdet, og det kan vi godt bruge nogle årsværk mere til, siger David Lando til avisen.

Tiltagene er en del af en redegørelse til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som indeholder bud på, hvordan Finanstilsynet selv mener, det skal styrkes.