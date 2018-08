Finanstilsynet melder Københavns Andelskasse til politiet

Finanstilsynet har meldt Københavns Andelskasse til politiet. Det skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Finanstilsynet var på inspektion i andelskassen i juni. På den baggrund har tilsynet bedt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), eller i daglig tale Bagmandspolitiet, om at indlede en efterforskning.

Finanstilsynet vurderer, at andelskassen groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven.

- Finanstilsynet har konstateret, at andelskassens forretningsområder, herunder særligt betalingsformidling i form af udenlandske overførsler, tiltrækker forholdsvis mange kunder, som ikke i øvrigt har en naturlig tilknytning til andelskassen.

- Det er Finanstilsynets erfaring, at sådanne forretninger er forbundet med en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering, skriver tilsynet.

I forvejen var andelskassen underskærpet tilsyn fra Finanstilsynet, som flere gange har haft kradse bemærkninger om forholdene i andelskassen. Ifølge andelskassens regnskab fik den 30 påbud fra tilsynet alene i 2017.

Senest konstaterer Finanstilsynet, at andelskassen ikke har sikret et godt nok kendskab til sine kunder. Den har heller ikke holdt godt nok øje med usædvanlige og komplekse transaktioner.

Alt i alt vurderer tilsynet, at Københavns Andelskasse ikke har gjort nok for at forebygge og begrænse risikoen for, at den kan anvendes til hvidvask eller terrorfinansiering.

Samtidig kan mediet FinansWatch oplyse, at Københavns Andelskasse har bortvist to ledende medarbejdere.

Bestyrelsen har bedt politiet efterforske "uregelmæssigheder" i forbindelse med hvidvask og økonomiske dispositioner i andelskassen.

FinansWatch har tidligere beskrevet, at banken i en turbulent periode har haft 17 ledelsesskift på fire år.

Københavns Andelskasse gav sidste år et underskud på omkring tre millioner kroner. Andelskassen driver almindelig bankforretning med fokus på privatkunder og mindre virksomheder.