Ny ejerkreds i Københavns Andelskasse kritiseres for at vægte egne interesser højere end bankens interesser.

Københavns Andelskasse har fortsat svært ved adskille ejerkredsens, kundernes og bankens interesser.

Det fremgår af en foreløbig rapport fra Finanstilsynet, som dagbladet Børsen kender indholdet af.

Andelskassen blev torsdag meldt til politiet af Finanstilsynet for mulige brud på hvidvaskloven.

Siden har Københavns Andelskasse forsøgt at lægge skylden for problemerne over på den tidligere ledelse og den tidligere storaktionær Clearhaus, som blev købt ud i foråret.

Men den forklaring køber Finanstilsynet tilsyneladende ikke.

- Finanstilsynet vurderer, at "der også med de nuværende ejerforhold er en betydelig risiko for interessekonflikter mellem kunder, ejere og andelskassen", fremgår det af rapporten ifølge Børsen.

Ifølge tilsynet har andelskassen, siden de nye ejere kom til, foretaget dispositioner, der mere tjener egne interesser end kundernes.

Morten Schwartz Nielsen, der siden maj har været bestyrelsesformand og har samme post hos andelskassens største aktionær, Acea Capital, erkender, at der skal nye boller på suppen.

- Alle beslutninger, der skal tages i banken, skal være i bankens interesse, og ikke i ejernes interesser, siger han til Børsen.

Bestyrelsesformanden tilføjer, at bestyrelsen er i færd med at indføre en ny struktur, "der skal minimere den risiko".